Mısırlı eski iki bakan Mursi ve oğlunun vefatının incelenmesi çağrısı yaptı Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Amr Derrac'la birlikte Birleşmiş Milletler'den Mısır'da mahkeme salonunda vefat eden Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile oğlu Abdullah Mursi'nin ani ölümü hakkında uluslararası inceleme başlatılması çağrısında bulunuldu. Yapılan açıklamada, "Mursi'nin bu çileli şartlara maruz kaldıktan sonraki ölümü, devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir." ifadesini kullanmıştı.

Haber Merkezi 09 Kasım 2019, 10:00 Son Güncelleme: 09 Kasım 2019, 10:11 AA