MİT Gara’da vurdu: PKK/KCK'nın sağlık komitesi sorumlusu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu “Kendal Pirsus” kod adlı Ökkeş Deveri ile koruması etkisiz hale getirildi. Gara'da bulunan MİT'in saha ajanları Ökkeş Deveri için titiz bir çalışma başlattı. Deveri'nin örgüt yaşantısına tamamen nüfuz eden saha ajanları, ardından operasyona geçti. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Ökkeş Deveri ve PKK Özel Güç mensubu “Kemal Pir” kod adlı koruması Kayhan Kartal etkisiz hale getirildi.

YARALI TERÖRİSTLERİ TEDAVİ EDİYORDU

PKK'lı Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttü. 2010'da kırsala katılan Deveri, Kandil'e geçti. Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde yaralı örgüt mensuplarını tedavi eden ekip içinde yer alan terörist, geçtiğimiz yıl örgüt yönetimi tarafından Gara'da sözde sağlık komitesi sorumluluğuna getirildi. Güvenlik kaynakları, son operasyonun PKK'nın sağlık komitesi faaliyetlerini akamete uğrattığını belirtti.

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SURİYE'DE 2 PKK'LI ETKİSİZ

Sınır ötesindeki operasyonlar kapsamında Suriye'de 2 terörist daha öldürüldü. Terörden temizlenen Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek” denildi.