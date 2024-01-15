MİT Metina'da düğmeye bastı: Birçok eylemin baş faili PKK'nın sözde sorumlularından Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT dün Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine bomba yağdırdı. 24 saat içinde 47 hedef yerle bir edildi. 3 günde vurulan hedef sayısı 101’e çıkarken, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı da 74’e ulaştı. Vurulan hedefler içinde, Suriye’nin kuzeyindeki Lafarge çimento fabrikasının, teröristler tarafından kullanılan barakaları da var.