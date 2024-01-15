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MİT Metina'da düğmeye bastı: Birçok eylemin baş faili PKK'nın sözde sorumlularından Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak/Metina alanında gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde sorumlusu Hülya Mercen etkisiz hale getirildi. Mercen, birçok eylem ve saldırının baş failiydi.

09:56 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:07 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.


Birçok eylemin baş failiydi


Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında birçok saldırıya katıldı. Türkiye ve Irak’ın kuzeyinde düzenlenen çok sayıda saldırıyı planlayarak bizzat katıldı.



MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen'i hedef listesine aldı. MİT’in saha ajanları PKK’lı Mercen'in Metina’da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alındı. MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen'in yakın çevresine sızdı.



Hülya Mercen'in, PKK’nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceği istihbaratı alındı. MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.


Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT’e haber verdi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen Metina’da etkisiz hale getirildi.


#MİT
#Operasyon
#Metina Bölgesi
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