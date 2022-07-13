​Mo Farah’ın trajik hikayesi: İngiliz Olimpiyat şampiyonu çocukken kaçırılmış

Olimpiyat yıldızı Mohamed Farah, bu ismin kendisine Cibuti’den onu getirenler tarafından verildiğini, gerçek adının Huseyin Abdi Kahin olduğunu açıkladı. Farah, dokuz yaşındayken daha önce hiç görmediği bir kadın tarafından Cibuti’den Britanya’ya getirildiğini anlattı. Farah, yıllarca başka bir ailenin çocuklarına bakmaya zorlandığını da söyledi. Farah daha önce ailesinin mülteci olarak Somali’den Britanya’ya gittiğini söylemişti. Mo Farah, insan kaçakçılığı ve kölelik sorununa ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla kendi hikâyesini anlatmak istediğini söyledi.
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