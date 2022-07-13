Dünya Mo Farahın trajik hikayesi İngiliz Olimpiyat şampiyonu çocukken kaçırılmış
AFRİKA

Mo Farah’ın trajik hikayesi: İngiliz Olimpiyat şampiyonu çocukken kaçırılmış

Britanya’da Olimpiyat yıldızı atlet Sir Mo Farah, çocukken Britanya’ya yasa dışı yollarla getirildiğini ve bir dönem zorla çalıştırıldığını açıkladı.

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​Mo Farah’ın trajik hikayesi: İngiliz Olimpiyat şampiyonu çocukken kaçırılmış
​Mo Farah

Olimpiyat yıldızı Mohamed Farah, bu ismin kendisine Cibuti’den onu getirenler tarafından verildiğini, gerçek adının Huseyin Abdi Kahin olduğunu açıkladı. Farah, dokuz yaşındayken daha önce hiç görmediği bir kadın tarafından Cibuti’den Britanya’ya getirildiğini anlattı. Farah, yıllarca başka bir ailenin çocuklarına bakmaya zorlandığını da söyledi. Farah daha önce ailesinin mülteci olarak Somali’den Britanya’ya gittiğini söylemişti. Mo Farah, insan kaçakçılığı ve kölelik sorununa ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla kendi hikâyesini anlatmak istediğini söyledi.

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