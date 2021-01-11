Dünya Moda dergisi Vogue Kamala Harrisi "beyazlattı" Dergiye ırkçılık tepkisi
AMERİKA

Moda dergisi Vogue Kamala Harris'i "beyazlattı": Dergiye ırkçılık tepkisi

Ünlü moda dergisi Vogue, ABD’nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i kapağına taşırken, ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris’in ten rengiyle oynaması tepkilere yol açtı.

Haber Merkezi DHA
Moda dergisine tepki yağdı.
Moda dergisine tepki yağdı.

Ünlü moda dergisi Vogue, ABD’nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i kapağına taşırken, ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris’in ten rengiyle oynaması tepkilere yol açtı.

TEPKİ YAĞDI
Moda dergisi Vogue, ABD’nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i Şubat ayı kapağına taşıdı. Ancak, dün derginin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu.

TEN RENGİYLE OYNANDI

Derginin Harris’in ten rengiyle oynaması ‘ırkçılık’ tartışmalarını gündeme getirdi. Dergide resimlerde ten renginin oynandığı ve ışık ayarının yükseltilmesine tepki gösteren kullanıcılar, " Ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris’in ten rengiyle oynanması kabul edilemez" denildi. Ünlü moda dergisi Vogue, ABD medyasından New York Post’a yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti.

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