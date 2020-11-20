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Moldova'da Maia Sandu cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi oldu

Moldova'da Maia Sandu cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi oldu

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, Maia Sandu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmen kazandığını açıkladı. Sandu'nun 23 Aralık'a kadar yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başlaması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Maia Sandu
Maia Sandu

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, ülkede 15 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun resmi sonuçlarını açıkladı.

  • Buna göre, Sandu yüzde 57,8 oy (943 bin 6) alarak seçimi resmen kazanırken, rakibi İgor Dodon yüzde 42'de (690 bin 615) kaldı.

Seçim sonuçlarının Moldova Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor. Sandu'nun 23 Aralık'a kadar yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle 1 Kasım'da seçime gidilmişti.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, ilk turda Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) lideri Maia Sandu'nun yüzde 36,16 oy alarak birinci, seçimlere "bağımsız aday" olarak katılan mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un ise yüzde 32,61 oyla ikinci olduğunu açıklamıştı.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı. Ülkede, 15 Kasım'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapılmıştı.

Dodon, 2016'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini, ikinci turda yüzde 48 oy alan Sandu'ya karşı yüzde 52 oyla kazanmıştı.

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