Moroların silahsızlandırılmasının ikinci aşaması başladı

Filipinler Barış Sürecinin Bağımsız Silahsızlandırma Organı (IDB) Başkanı Büyükelçi Fatih Ulusoy, "Moro mensuplarının silahsızlandırılmasının ikinci aşaması artık başlamış oldu. Nisan ayına kadar Mindanao Adası'nın farklı lokasyonlarında bu sürecin devam etmesini planlıyoruz. Nisan sonu itibarıyla 12 bin mensup ve 2 bin 100 silah süreçten geçmiş olacak" diye konuştu.

Büyükelçi Ulusoy, Filipinler'in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının bağımsızlık mücadelesi sonunda referandumla özerkliklerini kazandığı Bangsamoro'da Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nden (MİKC) binin üzerinde üyenin silahsızlandırıldığı törenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sürecin geçmişine ilişkin bilgi veren Ulusoy, IDB'nin 2014'teki kuruluşundan bugüne Türkiye'nin başkanlığını yürüttüğünü anımsattı.

Ulusoy, IDB'nin 2015'te 145 MİKC mensubunu sembolik silahsızlandırdığını belirterek, "Ancak 2015'ten bu yana süreç inişli çıkışlı seyretti, pek bir ilerleme sağlanamamıştı" dedi.

Şubattaki Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) referandumlarının ardından MİKC'nin Bangsamoro Geçiş Otoritesi'ni (BTA) üstlenmesiyle silahsızlandırmada da ikinci aşamanın önünün açıldığını kaydeden Ulusoy, sürecin planlandığı şekilde resmen başladığını dile getirdi.

2 bin 100 silah teslim edilecek

Ulusoy, bu dönemde MİKC mensuplarının yüzde 30'unun sürece tabi olacağını ve buna karşılık gelen 2 bin 100 silahın teslim alınacağı bilgisini paylaşarak, şöyle konuştu:

"Mensuplara ve silahlara dair listeleri marttaki ziyaretimde MİKC yetkililerinden bir törenle teslim almıştım. O dönemden beri IDB olarak planlamalarımızı yürüttük. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, MİKC Başkanı ve BARMM Özerk Bölge Başbakanı Hacı Murat İbrahim ile MİKC'nin şu ana kadar teslim ettiği 920 silahı teftiş ettik. Silahsızlandırma sürecinden geçen bin 48 MİKC mensubu, buna ilaveten 2015'te sembolik silahsızlandırmaya tabi tutulan 145 mensubunun hepsi bu törene katıldılar. Bu törenle ikinci aşama resmen başlamış oldu."

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Törende konuşan Hacı Murat'ın Türkiye'ye özel olarak teşekkürlerini ilettiğini aktaran Ulusoy, her iki liderin de süreci teşvik eden son derece olumlu konuşmalar yaptığını söyledi.

Süreç sadece silahsızlandırma olmayacak

Ulusoy, IDB Başkanı olarak tarafları sürecin devamı yönünde teşvik ettiklerini de vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Moro mensuplarının silahsızlandırılmasının ikinci aşaması artık başlamış oldu. Nisan ayına kadar Mindanao Adası'nın farklı lokasyonlarında bu sürecin devam etmesini planlıyoruz. Nisan sonu itibarıyla 12 bin mensup ve 2 bin 100 silah süreçten geçmiş olacak. Sürece tabi tutulan MİKC mensubuna Filipinler devletince sosyo-ekonomik paket çerçevesinde, direkt maddi katkı, sağlık sistemine kayıt, konut desteği gibi bazı imkanlar tanınıyor. Süreç sadece silahsızlandırmayla sınırlı değil.

Diğer başlıklar da var ve tüm başlıklarda da tarafların ilerlemelerini görebilmeyi ümit ediyoruz, bu yönde de kendilerini teşvik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde nisan ayına dek mevcut ikinci aşama devam edecek. Ülkemiz sürece ciddi anlamda destek veriyor, IDB'ye Filipinler dışındaki yabancı ülkeler arasında en büyük maddi katkı Türkiye tarafından yapıldı. BARMM bölgesinin kalkınması için verilecek destek konusunda da ülkemiz tarafından önemli çalışmalar yürütülüyor."

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