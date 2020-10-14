Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Moskova Dağlık Karabağa Rus askeri konuşlandırmak istiyor
ASYA

Moskova Dağlık Karabağ'a Rus askeri konuşlandırmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'a Rus askerlerini gözlemci olarak konuşlandırmak istediklerini söyledi. "Karabağ sorununun askeri çözümü kabul edilmez" diyen Lavrov, "Rus askeri gözlemcileri sevk etme kararını vermek Bakü ve Erivan’a kalmış." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.

Rusya, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'a gözlemci statüsünde Rus asker konuşlandırmak istiyor.

Azerbaycan-Ermenistan ateşkesine rağmen devam eden çatışmalara ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bence Karabağ’daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur fakat kararı vermek Bakü ve Erivan’a kalmış." dedi.

"TÜRKİYE STRATEJİK ORTAĞIMIZDIR DEMEDİK"

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki pozisyonundan Rusya'nın memnun olmadığını söyleyen Lavrov, "Türkiye’nin Karabağ’daki adımları Suriye’deki gibi şeffaf olmalı. Karabağ sorununda askeri çözüm kabul edilemez. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova’nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz." değerlendirmesinde bulundu.

ALİYEV'DEN RUSYA'YA ALEŞTİRİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de, Rusya'nın Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan yanlısı tavrını eleştirdi. Rus hükümetinin Ermenistan'a silah desteği verdiğini belirten Aliyev şunları söyledi:

  • "Soru şu ki, fakir Ermenistan, aynı parayı nereden buldu? Sen bunu parayla mı aldın? Hayır! Sana verdiler. Kim verirse bunu herkes biliyor. Ve yine de veriyorlar, vermeye de devam ediyorlar. Ve Tovuz bölgesindeki temmuz çatışmalarından sonra 16 Temmuz'da çatışmalar durdu. Ertesi gün her gün kargo uçakları Ermenistan'a silahlar taşımaya başladı. Bakın görün. Ermenistan'ın devlet bütçesinde bu paralar var mı? Yok. Ermenistan'ın döviz rezervi 1 buçuk milyar dolar. Bitti. Başka da parası yok. Ülkenin dış borcu 8 milyar dolar. Eğer savaş devam ederse biz onların tüm ordusunu mahvedeceğiz. O sebepten de ne kadar çabuk bunları durdururlarsa aynı tankları ve obüsleri savunabilirler. Rusya'nın Ermenistan'da askeri üssü var. 5 bin askeri var orada. Türkiye'nin askeri üssü var mı? Yok."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Dağlık Karabağ’da ateşkes kurallarına uyulmuyor
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Dağlık Karabağ’da ateşkes kurallarına uyulmuyor

Aliyev 'Bakü'de neden Rusya bayrağı yok ve Türk bayrağı çok' diyen Rus muhabire tane tane anlattı
OYNAT 01:17
Aliyev 'Bakü'de neden Rusya bayrağı yok ve Türk bayrağı çok' diyen Rus muhabire tane tane anlattı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya televizyon kanalı РБК'ya röportaj verdi. РБК muhabirinin Bakü'yü gezdiğini, çok sayıda Azerbaycan ve Türk bayrağı gördüğünü ancak hiç Rusya bayrağı görmediğini belirterek 'Azerbaycan'da Rusya'nın etkisi azaldı mı?' sorusu üzerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Aliyev, ''Ben değiştiğini düşünmüyorum. Türkiye bayraklarının çok olması doğaldır. Biz kardeş halklarız. Bugün Türkiye ile Azerbaycan arasında güven, karşılıklı destek ve ilişkilerin seviyesi o kadar yüksek ki, zannımca dünyanın hiç bir yerinde, hatta en yakın ülkeler arasında bile böyle bir ilişki yok. Bu gerçektir ve bu gerçekliği biz yaptık. Türkiye ve Azerbaycan yöneticileri... Mesele sadece bizim ortak köklerimiz ve ortak tarihimizle ilgili değil. Azerbaycan'da Türkiye bayraklarının olması gerçekliktir ve eğer siz Türkiye'ye de gitseniz orada da çoğu yerde Azerbaycan bayrakları göreceksiniz'' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
İsmail Demir müjdeli haberi verdi

İsmail Demir müjdeli haberi verdi

​İlk prototip ZMA'nın modernizasyonu tamamlandı.
Antikor testlerinde Çin malı yanıltıyor

Antikor testlerinde Çin malı yanıltıyor

Grip ve zatürre vakalarını da koronavirüs olarak tanımlıyor.
İBB, deprem toplanma alanları ve parkları satışa çıkardı: Hani her şey çok güzel olacaktı

​Anayasa Mahkemesi'nden son dakika 'Işıklar yanıyor' paylaşımı.

Türkiye'ye<br>geri dönüyor

Türkiye'ye
geri dönüyor

Ofis açıp vergi ödemeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talihsiz açıklama, keşke yapmamış olsaydı. Bir üyeye böyle bir şey düşmezdi. Bir üyenin adeta siyasete soyunması" dedi. Erdoğan, 'erken seçim' konusunda da, "Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023" açıklamasında bulundu.
İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı: Tam 108 yaşındalar
Gündem

İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı: Tam 108 yaşındalar

Osmanlı'nın son döneminde imam ve hatip yetiştirmek amacıyla kurulan imam hatip okullarının 108. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen programla kutlandı. ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, "Türkiye’nin din adamına ihtiyaç duyacağı bir dönemde Celaleddin Ökten hocamız önderliğinde kurulan imam hatipler, 2020 yılına gelindiğinde büyük gelişmeler kat etmiş durumda. İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı olarak eğitim camiasında bir marka olarak serüvenine devam etmektedir" dedi.
Samsun'da darp edilen sağlık çalışanı isyan etti: İnsanların stres topu olmaktan yorulduk
Gündem

Samsun'da darp edilen sağlık çalışanı isyan etti: İnsanların stres topu olmaktan yorulduk

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor.

Son olarak Samsun'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 32 yaşındaki hasta bakıcı Murat Altun, 7 dakika boyunca darbedildiğini anlatarak, “Sağlık personeli olarak artık insanların stres topu olmaktan yorulduk” diyerek yaşananlara isyan etti. Öte yandan Altun'u darbeden iki hasta yakını, gözaltına alınıp, ifadelerini verdikten sonra serbest bırakıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.