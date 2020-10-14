Moskova Dağlık Karabağ'a Rus askeri konuşlandırmak istiyor

Rusya, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'a gözlemci statüsünde Rus asker konuşlandırmak istiyor.
Azerbaycan-Ermenistan ateşkesine rağmen devam eden çatışmalara ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bence Karabağ’daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur fakat kararı vermek Bakü ve Erivan’a kalmış." dedi.
"TÜRKİYE STRATEJİK ORTAĞIMIZDIR DEMEDİK"
Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki pozisyonundan Rusya'nın memnun olmadığını söyleyen Lavrov, "Türkiye’nin Karabağ’daki adımları Suriye’deki gibi şeffaf olmalı. Karabağ sorununda askeri çözüm kabul edilemez. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova’nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz." değerlendirmesinde bulundu.
ALİYEV'DEN RUSYA'YA ALEŞTİRİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de, Rusya'nın Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan yanlısı tavrını eleştirdi. Rus hükümetinin Ermenistan'a silah desteği verdiğini belirten Aliyev şunları söyledi:
- "Soru şu ki, fakir Ermenistan, aynı parayı nereden buldu? Sen bunu parayla mı aldın? Hayır! Sana verdiler. Kim verirse bunu herkes biliyor. Ve yine de veriyorlar, vermeye de devam ediyorlar. Ve Tovuz bölgesindeki temmuz çatışmalarından sonra 16 Temmuz'da çatışmalar durdu. Ertesi gün her gün kargo uçakları Ermenistan'a silahlar taşımaya başladı. Bakın görün. Ermenistan'ın devlet bütçesinde bu paralar var mı? Yok. Ermenistan'ın döviz rezervi 1 buçuk milyar dolar. Bitti. Başka da parası yok. Ülkenin dış borcu 8 milyar dolar. Eğer savaş devam ederse biz onların tüm ordusunu mahvedeceğiz. O sebepten de ne kadar çabuk bunları durdururlarsa aynı tankları ve obüsleri savunabilirler. Rusya'nın Ermenistan'da askeri üssü var. 5 bin askeri var orada. Türkiye'nin askeri üssü var mı? Yok."