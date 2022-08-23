Dünya Moskova isim verdi Suikastta Ukrayna parmağı
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Moskova isim verdi: Suikastta Ukrayna parmağı

Rusya, Putin’e yakınlığıyla bilinen stratejist Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’ya yönelik suikasttan Ukrayna’yı sorumlu tuttu. Rus istihbarat servisi FSB’ye göre saldırının arkasında Ukrayna istihbaratı var. Fail ise kızı ile birlikte Moskova’ya gelen Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk (43). Vovk suikasttan sonra Estonya’ya gitti. Kiev suçlamaları reddederken Rus muhalif İlya Ponomarev, Dugina’yı Putin muhalifi adı duyulmamış ‘Ulusal Cumhuriyet Ordusu’nun (NRA) öldürdüğünü iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Moskova isim verdi: Suikastta Ukrayna parmağı
Aleksandr Dugin-Darya Dugina

Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakınlığıyla tanınan Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu öldürülmesinin ardından Moskova, Kiev’i suçladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Dugina’nın öldürüldüğü saldırının Ukrayna istihbaratınca planlandığı ve icra edildiği iddia edildi. Açıklamada ayrıca, olayın failinin, kızı ile birlikte Moskova’ya gelen 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalia Vovk olduğu ve Vovk’un olaydan sonra Estonya’ya gittiği ifade edildi.

Ukrayna ise Rusya’nın konuya dair suçlamalarını reddetti. Rus medyasında yer alan bazı haberlere göre, bombalı suikastın asıl hedefini Aleksandr Dugin’di. Kızıyla birlikte bir organizasyondan dönen Dugin’in, son anda kızının aracına binmekten vazgeçip farklı bir araçla dönmeye karar verdiği ve bu sayede suikasttan kurtulduğu belirtiliyor. Kızı gözlerinin önünde öldürülen Dugin, sessizliğini yazılı bir açıklama ile bozdu. Darya’nın hiçbir zaman savaş ve şiddeti savunmadığını belirten Rus akademisyen, “Onu Ukrayna rejimi katletti. Rusya’nın düşmanları onu sinsice, el altından öldürdü” ifadelerini kullandı.

Natalia Vovk
Natalia Vovk

Öte yandan eski Rus milletvekili ve Putin karşıtı İlya Ponomarev, Kiev’deki Rus muhalif televizyon kanalı “Utro Fevralya”ya yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki Dugina’yı Putin Karşıtı ‘Ulusal Cumhuriyet Ordusu’nun öldürdüğünü iddia etti. Dugina’nın cenaze töreninin bugün Ostankino Televizyon Merkezi’nde gerçekleşeceği kaydedildi.

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