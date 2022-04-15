‘Moskova’ Karadeniz’de vuruldu: Rusya'nın amiral gemisi ağır yaralı

Rusya’nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova, Karadeniz açıklarında vurularak ağır hasar aldı. Ukraynalı askeri yetkililer, S-300 hava savunma sistemleriyle donatılmış 510 mürettebatlı kritik geminin füzelerle hedef alındığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich, dün yaptığı açıklamada, “Yılan Adası’nı kuşatan Moskova isimli gemi Ukrayna güçlerince vuruldu” ifadesini kullandı. Rus yetkililer ise geminin vurulduğu haberlerini yalanlarken, kruvazörde çıkan yangın sonucu mühimmatın patladığını öne sürdü.

Kritik geminin, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı savaş boyunca Ukrayna’nın güneyini kontrol ettiği ve bu bölgede büyük baskı oluşturduğu belirtiliyor.

NEPTÜN’LE HEDEF ALDI

Odessa Valisi Maksim Marçenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından fırlatılan iki Neptün seyir füzesinin, Moskova kruvazör gemisine isabet ettiğini ve bunun sonucunda gemide yangın çıktığını kaydetti. “Moskova isimli gemi, Yılan Adası’ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti” diyen Marçenko, füzelerin ciddi hasara yol açtığını ifade etti. Gemi ilk kez, savaşın ilk günlerinde, Karadeniz’de Tuna Deltası açıklarındaki Yılan Adası’na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti.

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RUSYA YANGIN DEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı ise geminin vurulduğu iddialarını reddederken, kruvazörde yangın çıkması nedeniyle mühimmatın infilak ettiğini öne sürdü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, mürettebatın da tahliye edildiği ifade edildi. Battığı iddia edilen geminin yüzer durumda olduğu belirtilen açıklamada, “Gemideki yangın kontrol altına alındı. Mühimmat patlamaları durduruldu. Ana roketler hasar görmedi” ifadelerine yer verildi.

S-300 SAVUNMA SİSTEMİ TAŞIYORDU

Rusya donanmasının amiral gemilerinden olan 12 bin 500 tonluk güdümlü füze kruvazörü, 700 kilometre menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor.

2015’te Akdeniz’de Rus donanmasının daimi görev gücünü yöneten Moskova, Suriye’nin Lazkiye kentindeki Hmeymim Askeri Hava Üssü açıklarında “koruma görevi” üstlenmişti. Gemi, 2014’te Kırım’ın ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellemişti. Öte yandan Litvanya hükümeti, kruvazörde bulunan 54 kişinin bir Türk gemisi tarafından tahliye edildiğini öne sürdü.