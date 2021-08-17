Dünya Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü Kurtulan olmadı
ASYA

Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü: Kurtulan olmadı

Rusya’da İl-112V tipi askeri nakliye uçağının düştüğü kazada içindeki 3 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Moskova yakınlarında askeri nakliye uçağı düştü: Kurtulan olmadı
Arşiv

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, İl-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi.

Kazanın eğitim uçuşu esnasında meydana geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, uçakta bulunan 3 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

OAK’nin çatı kuruluşu Rus savunma sanayisi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamada, kazanın nedenlerinin tespit edilmesine ilişkin uluslararası uzmanların da yer aldığı bir uluslararası soruşturma komisyonunun oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın test çalışmalarının yürütüldüğü deneysel bir model olduğu ifade edildi.

Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü
OYNAT 00:53
Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü
Rusya'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu IL-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü bildirildi. Rusya'da IL-112V tipi bir askeri nakliye uçağı, Moskova'nın Kubinka bölgesindeki havaalanına inişi sırasında düştü. Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, uçağın geliştirildiği dönemdeki ilk prototip uçak olduğu ve içerisinde 3 personelin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, 'Ormanlık bir alana yakın noktadaki Kubinka havaalanına inişi sırasında eğitim uçuşu yapan IL-112V hafif nakliye uçağı düştü' denildi. Kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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