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Dünya

Moskova'da konser salonuna terör saldırısı: 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

20:48 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 23:01 - 22/03/2024 Cuma
AA
Moskova'da konser salonuna düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı.

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişi yaralandığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin "
Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır."
dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Zaharova, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların, Crocus City Hall'de düzenlenen saldırıya ilişkin bakanlığa telefon ederek, başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti.

Arayanların, "tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen bu kanlı terör saldırısını güçlü bir şekilde kınayan ifadeler kullandığını" kaydeden Zaharova, kurbanları kurtarmak için çaba sarfedildiğini kaydetti.

Zaharova, "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır." ifadesini kullandı.


Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edildi

Olay yerine 50'den fazla ambulans ekibi ve acil servis görevlisi sevk edilirken, başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu Moskova'da tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini kaydetti.

Acil Durumlar Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nden TASS'a yapılan açıklamaya göre, binadaki yangını söndürmek için Moskova Havacılık Merkezi'nden helikopterler olay yerine gönderildi.


#Moskova
#Konser
#Silah
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