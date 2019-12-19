Dünya Moskovada saldırı Biri FSB görevlisi 5 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Moskova'da saldırı: Biri FSB görevlisi 5 kişi hayatını kaybetti

Moskova'da Federal Güvenlik binası yakınında kimliği belirsiz bir kişi tarafından rastgele ateş açıldı. Saldırı sonucu bir FSB görevlisinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, saldırganın bir kişi olduğu ve binaya nüfuz edemediği duyuruldu. Açıklamada, saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırıda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Yaşanan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Yaşanan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası yanında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bir FSB görevlisi hayatını kaybetti.

Rus istihbarat teşkilatı FSB’den yapılan açıklamada, bina yakınında henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

  • Saldırı sonucu bir FSB görevlisinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, saldırganın bir kişi olduğu ve binaya nüfuz edemediği duyuruldu. Açıklamada, saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

5 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırıda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi. Olay yerinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, bölgeden ambulansların çıktığı görüldü. Saldırının meydana geldiği FSB binası etrafında geniş bir alan boşaltıldı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırının meydana geldiği esnada çok sayıda silah sesi duyuldu.

Rus basınına göre, güvenlik görevlileri saldırının meydana geldiği yerde bir sırt çantası ve el bombası buldu.

Putin'e rapor verildi

  • Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın merkezinde yaşanan saldırıya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rapor verildiğini bildirdi.

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