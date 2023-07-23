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Dünya

Moskova'da su borusu patladı: Dört kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir alışveriş merkezinde (AVM) sıcak su borusunun patlaması neticesinde 4 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin AVM'deki çalışmalarının sürdüğü iletildi.

00:07 . 23/07/2023 Pazar
AA
Olaya ilişkin soruşturma açılırken, Rus basınındaki haberlerde, kazanın AVM'deki bir restoranın mutfak kısmında meydana geldiği belirtiliyor.

Olaya ilişkin soruşturma açılırken, Rus basınındaki haberlerde, kazanın AVM'deki bir restoranın mutfak kısmında meydana geldiği belirtiliyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, "Vremena Goda" adlı AVM'de yaşanan kazaya ilişkin bilgi verdi.

Sıcak su borusunun patlaması nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Sobyanin, kurtarma ekiplerinin AVM'deki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Olaya ilişkin soruşturma açılırken, Rus basınındaki haberlerde, kazanın AVM'deki bir restoranın mutfak kısmında meydana geldiği belirtiliyor.



#Moskova
#Rusya
#su borusu
#patlama
1 saat önce
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