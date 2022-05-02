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Dünya Mostar mimarına veda Dünyaca ünlü Bosnalı mimar Prof Dr Amir Pasic hayatını kaybetti
AVRUPA

Mostar mimarına veda: Dünyaca ünlü Bosnalı mimar Prof. Dr. Amir Pasic hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Bosnalı mimar ve akademisyen Prof. Dr. Amir Pasic hayatını kaybetti. Çok sayıda ödülün sahibi olan Pasic, savaş sırasında bombalanan Mostar Köprüsü’nün restorasyonu projesini koordine etmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostar mimarına veda: Dünyaca ünlü Bosnalı mimar Prof. Dr. Amir Pasic hayatını kaybetti
Prof. Dr. Amir Pasic

İslâm dünyasının modern dönemde yetiştirdiği en önemli mimarlardan Prof. Dr. Amir Pasic, Bosna Hersek’in Mostar kentinde hayatını kaybetti. Balkan coğrafyasındaki Osmanlı eserleriyle alakalı çalışmalara da yoğunlaşan Pasic, 1993-2018 yılları arasında İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’de (IRCICA) Mimarî Miras Bölümü’nün direktörlüğünü yürütmüştü. Eş zamanlı olarak Saraybosna Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını da sürdüren Pasic, dünya çapında ün sahibiydi.

MOSTAR’IN İNŞASI

Uzun akademik ve meslekî yaşamı boyunca 21 kitaba ve 47 makaleye imza atan Prof. Dr. Amir Pasic, 1992-1995 arasında devam eden Bosna Savaşı sırasında Hırvatların kasten bombalayarak yıktıkları Mostar Köprüsü’nün restorasyonunda başrol oynamıştı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu geniş bir uluslararası konsorsiyum tarafından restore edilen Köprü, 2004 yılında yeniden hizmete açılmıştı. Köprünün açılış töreninde kurdele, İngiltere Veliaht Prensi Charles tarafından kesilmişti.

Mostar
Mostar

ÇOK SAYIDA ÖDÜL

Bosna Hersek Ulusal Eserlerini Koruma Kurulu Başkanı olarak da görev yapan Amir Pasic, mimarlık dünyasının en prestijli ödülü sayılan Ağa Han Vakfı Mimarlık Ödülü’nün de sahibiydi. Mostar ve çevresinde gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları sebebiyle 1986’da ödüle layık görülen Pasic, bunun dışında beş ayrı ödüle daha layık görülmüştü. Türkiye ile çok sıkı bağlantıları bulunan Pasic, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde dersler vermiş, birçok öğrencinin yetişmesine katkıda bulunmuştu.

Kasıtlı ve ısrarlı barbarlık

Osmanlı mimarisinin Balkanlar’daki incilerinden biri olan 1557 tarihli Mostar Köprüsü, Hırvatların tam 24 saat süren topçu ateşinin sonucunda, 9 Kasım 1993’te yıkıldı. Hırvat saldırganların komutanı, aynı zamanda bir oyun yazarı ve sanatçı olarak da adını duyuran Slobodan Praljak’tı. Savaşın bitmesinden sonra bir süreliğine kendi sivil yaşamına dönen Praljak, hakkında dava açılarak tutuklandı. Praljak, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması devam ederken, 29 Kasım 2017 günü mahkeme salonunda içtiği zehirle intihar etti. Hırvat komutanın son sözleri “Yargıçlar, Slobodan Praljak bir savaş suçlusu değildir. Kararınızı küçümseyerek reddediyorum!” oldu.

Mostar Köprüsü barış duası ve gözyaşlarıyla açıldı
GÜNDEM
Mostar Köprüsü barış duası ve gözyaşlarıyla açıldı

Tarihi Mostar Köprüsü 28 yıl önce bugün yıkıldı
FOTOĞRAF 28
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Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen tarihi köprü üzerindeki anma töreni, 28 yıl önce bugün köprünün yıkıldığı saat olan 10.16'da sirenlerin çalmasıyla başladı.
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Törene katılanlar, Mostar Köprüsü üzerinden zümrüt yeşili rengiyle bilinen Neretva Nehri'ne karanfil bıraktı, sembolik olarak köprüden \"sessiz atlayış\" da yapıldı.<br><br>
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\"Mostari\" Atlama Kulübü Başkanı Lorens Listo, 9 Kasım'ın oldukça hüzünlü bir gün olduğunu ifade ederek \"Mostar o gün en büyük değerini kaybetti. Yaşananları hiçbir zaman unutmamalıyız. Köprü yeniden inşa edildiğinde dünyanın en mutlu insanıydım.\" dedi.<br><br>
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Kültürleri birleştiren Mostar Köprüsü<br><br>Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen Mostar Köprüsü, kente adını vermesinin yanı sıra asırlardır farklı kültür ve medeniyetleri birleştirme görevi üstleniyor.<br><br>
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Şehrin Boşnak ve Hırvat mahallelerini birbirine bağlayan tarihi köprü, Mostarlı cesur atlayıcılar tarafından da atlama platformu olarak kullanılıyor.<br><br>
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Bosna'daki savaşta, Hırvat birliklerinin 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan köprü, bir gün sonra 9 Kasım'da saat 10.16'da yıkılarak sulara gömülmüştü.<br><br>
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Türkiye'nin yanı sıra bazı ülke ve uluslararası kuruluşların destekleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004 yılında törenle açıldı.<br><br>
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Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle 2005 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.<br><br>
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Tarihi Mostar Köprüsü 28 yıl önce bugün yıkıldı
Osmanlı'nın Neretva nehrine taktığı taş gerdanlık, 28 yıl önce bugün saat 10:16'da Hırvat topçularının ateşiyle yıkılmıştı. Bosna savaşının en acı hadiselerinden biri olan tarihi köprünün 9 Kasım 1993'te yıkılmasıyla birlikte şehir, "medeniyetleri birleştiren" simgesinden mahrum kaldı. Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden Mostar Köprüsü'nün Hırvat birliklerinin yoğun top atışları sonucu yıkılmasının 28'inci yılında tören düzenlendi.


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