Dünya Mostarda Bosna Savaşında öldürülen 3 kişinin kalıntıları çıkarıldı
AVRUPA

Mostar’da Bosna Savaşı'nda öldürülen 3 kişinin kalıntıları çıkarıldı

Bosna Hersek’in Mostar şehrinde bulunan toplu mezardan Bosna Savaşı sırasında öldürülen 3 kişinin kalıntıları çıkarıldı. Kurbanlara ait kemiklerin DNA analizine gönderileceği ve kimlik tespitlerinin yapılacağı açıklandı. Üç yıldan fazla süren savaş sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

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Haber Merkezi AA
Mostar’da Bosna Savaşında öldürülen 3 kişinin kalıntıları çıkarıldı
Cesetlerin toplu mezardan çıkarılma işlemi güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Bosna Hersek Savcılığınca yapılan açıklamada, Mostar şehri yakınlarındaki Miljkovici bölgesinde 3 kişinin kalıntılarının bulunduğu belirtildi.

CESETLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ÇIKARILDI

  • Bosna Hersek Savcılığı Savaş Suçları Departmanından bir müfettiş tarafından koordine edilen cesetlerin toplu mezardan çıkarılma işlemi güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Toplu mezardan çıkarılan kurbanlara ait kemiklerin DNA analizine gönderileceği ve kimlik tespitlerinin yapılacağı açıklandı. 1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü.

100 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

  • Üç yıldan fazla süren savaş sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

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