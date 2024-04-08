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Dünya

Mozambik'te feribot battı: 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Mozambik'in kuzey kıyısı açıklarında bir feribotun batması sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

11:25 - 8/04/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Mozambik'in kuzeyinde yer alan Nampula eyaletindeki Lunga'dan Mozambik Adası'na sefer yapan ve yaklaşık 130 kişiyi taşıdığı tahmin edilen feribot battı. Olayda çoğu çocuk 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti.


BBC'nin haberine göre, Nampula eyalet yetkilileri 5 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.


Nampula Eyaleti Bakanı Jaime Neto, eyalette kolera salgınına ilişkin dezenformasyon nedeniyle paniğe kapılan insanların feribotla bölgeden kaçmaya çalıştığını belirtti.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Mozambik'te Eylül 2022'de patlak veren kolera salgını ülkenin kuzey bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Ülkede salgının başlangıcından Şubat 2023'e kadar toplam 37 kişi hayatını kaybederken 5 bin 237 şüpheli vaka tespit edildi.



#Mozambik
#feribot
#kaza
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