Mozambik'te feribot battı: 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları kazan kaldırdı. Yoğun kalabalık esirlerin evlerine geri getirilmesi ve ateşkesin sağlanması için Batı Kudüs’te İsrail Meclisi önünde toplandı. Netanyahu ve hükümet karşıtı slogan atan, davul ve düdükler çalan protestocular, ellerinde İsrailli esirlerin fotoğrafları ve "onları geri getirin" yazılı dövizler taşıdı. Yoğun kalabalık, hükümetin esirleri terk ettiğini belirten sloganlar attı.