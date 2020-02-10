MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha eklediği belirtildi.
Açıklamada, "Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki el yapımı patlayıcıyı patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı." ifadeleri kullanıldı.
Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP’yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/SBxoqQ7HKg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/tcsavunma/... 10, 2020