Dünya MSB Afrindeki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
ORTADOĞU

MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı

MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afrin şehir merkezinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
8 sivilin hayatını kaybetti.
8 sivilin hayatını kaybetti.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha eklediği belirtildi.

Açıklamada, "Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki el yapımı patlayıcıyı patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı." ifadeleri kullanıldı.
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