MSB: Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

İsrail ile Arap ülkeleri nikaha hazırlanıyor

İsrail ve Arap ülkeleri Mısır'da kritik bir zirve yapmaya hazırlanıyor. Zirveye İsrail, Suudi Arabistan, Sudan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman katılacak. Toplantıyı ise ABD organize ediyor.