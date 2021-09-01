Dünya MSB Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

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