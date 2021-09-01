MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.



Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/lVlTfJhC64 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2021

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