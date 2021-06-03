Dünya MSB Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine ağır darbeler vuruyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


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