Dünya MSB Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgedeki arama tarama faaliyetleri kapsamında komandolar tarafından tespit edilen, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan el yapımı 75 mayının imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen mayınlardan biri.
Ele geçirilen mayınlardan biri.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan 75 Claymore tipi el yapımı mayını tespit etti.

Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Diyarbakır'da iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi
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Diyarbakır'da iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi

Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor: 5 terörist daha teslim oldu
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Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor: 5 terörist daha teslim oldu

Diyarbakır'da terör operasyonu: Yaklaşık 300 kilo patlayıcı ele geçirildi
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.
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Soruşturma kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı bir köydeki 2 farklı noktada yapılan aramada 265 paket halinde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 11 roketatar mühimmatı, 13 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 kaleşnikof silah, M-16 tüfek, 20 şarjör, 2 bin 117 fişek, 175 elektrikli kapsül, 52 Alpha fire 5 uzaktan kumanda, 15 elektronik devre, 3'er adet alıcı ve verici devre, dürbün, silah dürbünü, radyo, pusula, bıçak, uyku tulumu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Diyarbakır'da terör operasyonu: Yaklaşık 300 kilo patlayıcı ele geçirildi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.


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