MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara zarar verilmedi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sivilleri, tarihi, kültüre ve dini yapıları hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceğinin belirtildiği" hatırlatıldı.

DHA Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Rasulayn’daki tarihi ve dini yapıların zarar görmediğini açıkladı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nın icrasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden asla taviz verilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG ve destekçileri daha harekat başlamadan 'Kürt kardeşlerimizi yok edeceğimizi, Hristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı' yalanını ortaya atmış, kendi işledikleri insanlık suçlarını ise tüm dünyadan gizlemeye gayretine girmişlerdir.

DHA Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Rasulayn’daki tarihi ve dini yapıların zarar görmediğini açıkladı.

Ancak Barış Pınarı Harekatında TSK tarafından terör örgütü PKK/YPG ve destekçilerinin maskesi bir kez daha düşürülmüş, terör örgütünün Tel Abyad'da bir kiliseyi havan mevzisi yaptığı, bazı kiliselere terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı ortaya çıkarılmıştı. Bugün ise Tel Abyad ve Rasulayn'da bulunan Kiliseler'in fotoğraflarına bakıldığında Barış Pınarı Harekatı'nda hiçbir şekilde zarar görmedikleri apaçık görülmektedir.

DHA Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Rasulayn’daki tarihi ve dini yapıların zarar görmediğini açıkladı.

Bölgede bulunan askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, harekat öncesinden beri hasıl olan ihtiyaçları da dahil olmak üzere tamamının giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir."

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FOTOĞRAF 8 Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı başlaman önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri, tarihi, kültürel, dini yapıları hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceğinin duyurulduğuna dikkat çekildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi harekatın icrası esnasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden taviz verilmediği belirtilerek şöyle denildi: Terör örgütü PKKYPG ve destekçileri ise daha harekât başlamadan Kürt kardeşlerimizi yok edeceğimizi, Hristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı yalanını ortaya atmış, kendi işledikleri insanlık suçlarını ise tüm dünyadan gizleme gayretine girmişlerdir. Ancak Barış Pınarı Harekâtında TSK tarafından terör örgütü PKKYPG ve destekçilerinin maskesi bir kez daha düşürülmüş, terör örgütünün Tel Abyad'da bir kiliseyi havan mevzisi yaptığı, bazı kiliselere terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı ortaya çıkarılmıştı. Bugün ise Tel Abyad ve Resulayn'da bulunan kiliselerin fotoğraflarına bakıldığında Barış Pınarı Harekâtı'nda hiç bir şekilde zarar görmedikleri apaçık görülmektedir. Bölgede bulunan askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, harekat öncesinden beri hasıl olan ihtiyaçları da dahil olmak üzere tamamının giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir. MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda kiliseler ve tarihi yapılar zarar görmedi Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Resulayn'da bulunan kiliseler ve diğer tarihi yapıların Barış Pınarı Harekatı'nda zarar görmediğini açıkladı.





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