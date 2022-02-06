MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi" denildi.

Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/g5wHP5KJOP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022

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