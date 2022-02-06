Dünya MSB duyurdu Saldırı hazırlığındaki 8 terörist daha etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 8 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son dakika

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi" denildi.

MSB açıkladı: 43 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB açıkladı: 43 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren pozisyon: Bu görüntüyü hiçbir yerde göremezsin

Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren pozisyon: "Bu görüntüyü hiçbir yerde göremezsin"
Farsız, camsız, bir o kadar da gamsız

Farsız, camsız, bir o kadar da gamsız

Bursa'da camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü.
Yangın bankayı açtırdı

Yangın bankayı açtırdı

İtfaiye dumanın kaynağını bulmaya çalıştı.
'Kuklalaşmış<br>siyaset artığıdır'

'Kuklalaşmış
siyaset artığıdır'

Bahçeli'den CHP'ye afiş tepkisi.

​Saldırı hazırlığındaki 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

585 personel görev alıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşım yapan Pınar Ö. gözaltına alındı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan söz verdi: Hayat pahalılığını çözeceğiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.