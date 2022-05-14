Dünya MSB Fırat Kalkanı bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
​MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

MSB görüntüleri paylaştı: Deniz Aslanı-2022 tatbikatı başarıyla tamamlandı
OYNAT 01:44
MSB görüntüleri paylaştı: Deniz Aslanı-2022 tatbikatı başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün başarıyla tamamlandığını duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin görüntüler paylaşılırken, 'Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinasyonunda düzenlenen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de görev aldığı Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiilî bölümü başarıyla tamamlandı.' ifadelerine yer verildi.

MSB: Yiğitlerimiz çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek
GÜNDEM
MSB: Yiğitlerimiz çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek

MSB: Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor
OYNAT 00:53
MSB: Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı, bu uğurda savaşan hep şanlı, yurt için dövüşen yiğit namlı, mazisinden aldı bu ilhamı. Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor' denildi.
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