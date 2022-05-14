​MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.



Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB pic.twitter.com/udxLuF5HlO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2022

OYNAT 01:44 MSB görüntüleri paylaştı: Deniz Aslanı-2022 tatbikatı başarıyla tamamlandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün başarıyla tamamlandığını duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin görüntüler paylaşılırken, 'Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinasyonunda düzenlenen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de görev aldığı Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiilî bölümü başarıyla tamamlandı.' ifadelerine yer verildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM MSB: Yiğitlerimiz çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek