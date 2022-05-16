MSB: Pençe-Kilit bölgesinde dokuz PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıklasürüyor." dedi.

Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.



Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB pic.twitter.com/9Alln8wW08 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2022

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