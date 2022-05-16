Dünya MSB Pençe-Kilit bölgesinde dokuz PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde dokuz PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde dokuz PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-1’de 4, Pençe-Kilit’te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK’lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıklasürüyor." dedi.

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