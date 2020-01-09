MSB: PKK/YPG'nin tuzakladığı bin 660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) temizleme çalışmalarına dikkatle devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar bölgede bin 660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP’leri temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1.660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi pic.twitter.com/TN9z2dQOS8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 9, 2020