Dünya MSB PKK/YPGnin tuzakladığı bin 660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: PKK/YPG'nin tuzakladığı 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG'nin tuzakladığı bin 660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı bin 660 el yapımı patlayıcı ve 891 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK/YPG'nin tuzakladığı mayınlar tespit edildi.
PKK/YPG'nin tuzakladığı mayınlar tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) temizleme çalışmalarına dikkatle devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar bölgede bin 660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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