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Dünya

MSB'nin ürettiği araçlar Karabağ'ı mayınlardan kurtarıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) tarafından üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı ile işgalden kurtarılan Karabağ'daki mayınlı arazilerin temizliğini sürdürüyor

18:33 . 6/04/2023 Perşembe
AA
ASFAT mekanik mayın temizleme aracı

ASFAT mekanik mayın temizleme aracı


Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) tarafından üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı ile işgalden kurtarılan Karabağ'daki mayınlı arazilerin temizliğini sürdürüyor.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülkede sahada. Bakanlığımız bağlısı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. tarafından üretilen ve kardeş ülke Azerbaycan'a verilen 20 adet MEMATT, işgalden kurtarılan Karabağ'daki mayınlı arazileri temizlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Cebrayıl'da da araçlar çalışmalara başladı. Güçlü Türkiye."

#asfat
#Karabağ
#Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı
#MEMATT
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
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