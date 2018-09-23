Dünya Mücadeleyi kaybettik
ORTADOĞU

Mücadeleyi kaybettik

Yemen’de devam eden iç savaş, ülkedeki kıtlığı facia boyutlara ulaştırdı. Nüfusunun üçte birinin insani yardıma muhtaç olduğu ülkede insanlar, yiyecek hiçbir şey bulamadıkları için “ot ve yaprak” yemeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Besin kaynağı bulamayan halk, ot ve yaprakla beslenmeye çalışıyor.
Besin kaynağı bulamayan halk, ot ve yaprakla beslenmeye çalışıyor.

İç savaşın devam ettiği ve nüfusunun üçte birinin insani yardıma muhtaç olduğu Yemen, alarm veriyor. Kıtlık ve abluka nedeniyle besin kaynağı bulamayan halk, ot ve yaprakla beslenmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler (BM), ülkede kıtlığa karşı verilen mücadelenin kaybedildiğini itiraf etti. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkede durumun “alarm verici” olduğu uyarısında bulundu.

22 MİLYON YARDIMA MUHTAÇ

Dönüşü olmayan bir yola gidildiğine dikkat çeken Lowcock, milyonlarca insanın ülke genelinde kıtlık nedeniyle hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. BM’ye göre iç savaşın devam ettiği Yemen’de ülke nüfusunun yüzde 75’i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Yemen’de kıtlık korkutucu seviyede

Yemen’de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Fırat'ın doğusu terör bataklığı

Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

Başkan Erdoğan, TURKEN Vakfı gala yemeğinde konuştu.
ABD ile yollar ayrıldı

ABD ile yollar ayrıldı

​Almanya gerçeği kabullendi.
Basra’da savaş çanları

Basra’da savaş çanları
AK Parti 40 şehrin röntgenini çekti

AK Parti 40 şehrin röntgenini çekti
Ayaklaryerdenkesildi

Ayaklaryerdenkesildi
KDV yerine tahvil alalım

KDV yerine tahvil alalım
Önceliğimiz içtüzük

Önceliğimiz içtüzük
Satışı dakullanımı dadenetimsiz

Satışı dakullanımı dadenetimsiz
'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

'Kudüs'ü işgalcilere bırakmayacağız'

Erdoğan, Müslüman ve Türk toplumu temsilcilerine hitap etti.
Rus uçağını İsrail düşürdü

Rus uçağını İsrail düşürdü
YEP’ten ihracata yeni bakış açısı

YEP’ten ihracata yeni bakış açısı
Milli yazılımyer altında

Milli yazılımyer altında
ABD’nin kirli savaşı Suriye’de 3 bin sivilkatletti

ABD’nin kirli savaşı Suriye’de 3 bin sivilkatletti
Türkiye'nin en büyüğü HUBBLE’ı geçecek

Türkiye'nin en büyüğü HUBBLE’ı geçecek
Alımların %60’ı yerli

Alımların %60’ı yerli
Yargıtay dosyaları hızlıca bitirecek

Yargıtay dosyaları hızlıca bitirecek

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.