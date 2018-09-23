Mücadeleyi kaybettik

İç savaşın devam ettiği ve nüfusunun üçte birinin insani yardıma muhtaç olduğu Yemen, alarm veriyor. Kıtlık ve abluka nedeniyle besin kaynağı bulamayan halk, ot ve yaprakla beslenmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler (BM), ülkede kıtlığa karşı verilen mücadelenin kaybedildiğini itiraf etti. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkede durumun “alarm verici” olduğu uyarısında bulundu.

22 MİLYON YARDIMA MUHTAÇ

Dönüşü olmayan bir yola gidildiğine dikkat çeken Lowcock, milyonlarca insanın ülke genelinde kıtlık nedeniyle hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. BM’ye göre iç savaşın devam ettiği Yemen’de ülke nüfusunun yüzde 75’i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Yemen’de kıtlık korkutucu seviyede

Yemen’de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.