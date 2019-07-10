Dünya Mucize bebeğin babası Ben ona ne yaptım ki? Eşimden ve kızımdan ne istiyor?
ORTADOĞU

Mucize bebeğin babası: Ben ona ne yaptım ki? Eşimden ve kızımdan ne istiyor?

Mucize bebeğin babası: Ben ona ne yaptım ki? Eşimden ve kızımdan ne istiyor?

Down sendromlu Suriyeli Ahmet ve görme engelli Meryem, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. Dünyada nadir rastlanan bu olay, Suriyeli çiftin bombardıman altındaki günlerde bu umuda sarılarak hayatta kalmasını sağladı. Birbirlerine destek olarak yaşama sarılan çiftin İdlib'deki evleri, Esed rejiminin hava saldırısında yıkıldı. Ahmet ve Meryem, çocuklarına iyi bakabilmek için yardım bekliyor. Down sendromlu baba Sellüm, "Esed rejimi benden ne istiyor? Ben ona ne yaptım ki? Eşimden ve kızımdan ne istiyor? Biz yaşayabilmek için evlendik. Şimdi okula sığındık. Okullar açılınca nereye gideceğiz?" dedi.

Haber Merkezi AA
Sellüm çiftinin Hama kırsalındaki evleri, Esed rejiminin saldırısında yıkıldı.
Sellüm çiftinin Hama kırsalındaki evleri, Esed rejiminin saldırısında yıkıldı.

Suriye'nin İdlib ilinde yaşam mücadelesi veren down sendromlu baba ve görme engelli anne, eşine ender rastlanan şekilde sağlıklı olarak dünyaya gelen "mucize bebek"lerine bakabilmek için yardım bekliyor.

  • Suriyeli down sendromlu Ahmet Sellüm ve görme engelli Meryem Hasan çifti, down sendromlu erkekler için "mucize" olarak nitelenen şekilde sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Çiftin Hama kırsalındaki evleri, Esed rejiminin saldırısında yıkıldı.

Down sendromlu Ahmet Sellüm ve görme engelli Meryem Hasan çifti.

Sellüm çifti, İdlib'de Türkiye sınırı yakınındaki kamplar bölgesinde bir okula sığındı.

Down sendromlu baba: Ben ona ne yaptım ki? Eşimden ve kızımdan ne istiyor?

Down sendromlu baba Ahmet Sellüm, "(Esed rejimi) Benden ne istiyor? Ben ona ne yaptım ki? Eşimden ve kızımdan ne istiyor?" dedi.

Günlük ev işlerini yapabildiğini ve eşine adeta "göz" olduğunu belirten Sellüm, "Biz yaşayabilmek için evlendik. Şimdi okula sığındık. Okullar açılınca nereye gideceğiz? Ben zaten çalışamam" ifadelerini kullandı.

Anne Meryem de Allah'ın kendilerine bir mucize olarak sağlıklı bir kız evlat nasip ettiğini söyledi.

Kızlarının ismini Fatıma koyduklarını belirten Sellüm, "Çadır çok sıcak oluyor. Kızım hasta olacak diye korktum. Şimdi bir okuldayız ama okullar açılınca çıkacağız. Ben de çalışamıyorum, eşim de çalışamıyor. Bebeğin mama ve bez ihtiyacı çok oluyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Sellüm.

"Şimdi bir okuldayız ama okullar açılınca çıkacağız"

Tıbbi Genetik Derneği Genel Sekreteri ve Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Doç. Dr. Gözde Yeşil, down sendromlu erkeklerin çok nadir de olsa bebek sahibi olabildiğini söyledi.

Yeşil, "Down sendromu mozaik ise çocuk sahibi olma ihtimali daha yüksek. Down sendromuna neden olan fazladan bir 21. kromozomun bazı hücrelerde olup bazı hücrelerde olmamasına mozaiklik diyoruz" dedi.

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Bunun, sperm üreten hücrelerin sağlıklı genetik materyale sahip hücreleri olması anlamına geldiğini belirten Yeşil, "Mozaik olmadan, tüm hücrelerinde artı 21. kromozomu olsa dahi bu kişilerin nadir olarak çocuk sahibi olduklarını görebiliyoruz. Ama her durumda da çocuklarında down sendromu olabilir. Kandan incelenip tüm hücrelerinde fazladan 21. kromozom görülen klasik down sendromlu erkeklerin IVF (tüp bebek) gibi yardımcı üreme teknikleri ile ve hatta yardımcı üreme teknikleri kullanmadan sağlıklı çocukları olduğunu biliyoruz ancak sayıca çok azlar, istisnalar kaideyi bozmaz" değerlendirmesini yaptı.

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