Mucize kurtuluş: 3 yaşındaki çocuk kaybolduktan üç gün sonra ormanlık alanda su içerken bulundu

Avustralya'da 3 yaşındaki bir çocuk kaybolduktan üç gün sonra ormanlık bir alanda su içerken bulundu.
Yeni Güney Galler (New South Wales) bölgesi polisi, AJ Elfalak adındaki çocuğu Sidney'in yaklaşık 150 km kuzeybatısında bulduğunu açıkladı.
"BU BİR MUCİZE"
Euronews'te yer alan habere göre vücudunda düşmeden kaynaklanan çizikler ile böcek ısırıkları bulunan çocuğun hastaneye kaldırıldığını belirtildi. Çocuğuna kavuşan babası Anthony Elfalak, "Bölgeyi polis ve acil yardım ekipleriyle aramıştık. Bilmiyorum, bu bir mucize" dedi.
500 METRE UZAKLIKTA BULUNDU
Evden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan çocuğun ailesi, söz konusu bölgenin çocukları kaybolduktan sonra arandığını ancak o zaman bulunamadığını söyledi.