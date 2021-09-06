Dünya Mucize kurtuluş 3 yaşındaki çocuk kaybolduktan üç gün sonra ormanlık alanda su içerken bulundu
ASYA

Mucize kurtuluş: 3 yaşındaki çocuk kaybolduktan üç gün sonra ormanlık alanda su içerken bulundu

Avustralya'da 3 yaşındaki bir çocuk kaybolduktan üç gün sonra ormanlık bir alanda su içerken bulundu. Vücudunda düşmeden kaynaklanan çizikler ile böcek ısırıkları bulunan çocuğun hastaneye kaldırıldığını belirtildi. Çocuğuna kavuşan babası Anthony Elfalak, "Bölgeyi polis ve acil yardım ekipleriyle aramıştık. Bilmiyorum, bu bir mucize" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Mucize kurtuluş: 3 yaşındaki çocuk kaybolduktan üç gün sonra ormanlık alanda su içerken bulundu
3 yaşındaki çocuk kaybolduktan üç gün sonra ormanlık alanda su içerken bulundu.

Avustralya'da 3 yaşındaki bir çocuk kaybolduktan üç gün sonra ormanlık bir alanda su içerken bulundu.

Yeni Güney Galler (New South Wales) bölgesi polisi, AJ Elfalak adındaki çocuğu Sidney'in yaklaşık 150 km kuzeybatısında bulduğunu açıkladı.

"BU BİR MUCİZE"

Euronews'te yer alan habere göre vücudunda düşmeden kaynaklanan çizikler ile böcek ısırıkları bulunan çocuğun hastaneye kaldırıldığını belirtildi. Çocuğuna kavuşan babası Anthony Elfalak, "Bölgeyi polis ve acil yardım ekipleriyle aramıştık. Bilmiyorum, bu bir mucize" dedi.

500 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Evden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan çocuğun ailesi, söz konusu bölgenin çocukları kaybolduktan sonra arandığını ancak o zaman bulunamadığını söyledi.

İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğu bulundu
GÜNDEM
İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğu bulundu
Abone Ol Google News
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Tapulu arazimizdir deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.
4 yıl önce bir avuçla başladı, ücretsiz dağıttı: Meyve niyetine bile yenebilir

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

Lise öğrencileri yaptı

Lise öğrencileri yaptı

Araç TÜBİTAK'ın yarışlarında bir ilki gerçekleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.