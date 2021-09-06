Mucize kurtuluş: 3 yaşındaki çocuk kaybolduktan üç gün sonra ormanlık alanda su içerken bulundu Avustralya'da 3 yaşındaki bir çocuk kaybolduktan üç gün sonra ormanlık bir alanda su içerken bulundu. Vücudunda düşmeden kaynaklanan çizikler ile böcek ısırıkları bulunan çocuğun hastaneye kaldırıldığını belirtildi. Çocuğuna kavuşan babası Anthony Elfalak, "Bölgeyi polis ve acil yardım ekipleriyle aramıştık. Bilmiyorum, bu bir mucize" dedi.

Haber Merkezi 06 Eylül 2021, 16:47 Son Güncelleme: 06 Eylül 2021, 16:51 Diğer