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Dünya Muhammed bin Selman reformist imajının ardına saklanıyor
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ORTADOĞU

Muhammed bin Selman reformist imajının ardına saklanıyor

Muhammed bin Selman reformist imajının ardına saklanıyor

Norveç'in sığınma hakkı tanıdığı Filistinli aktivist İyad el Bağdadi, "Muhammed bin Selman, reformist imajının ardına saklanıyor. Dünyaya kendisinin Suudi Arabistan'ın Atatürk'ü olduğuna inandıramayınca, Suudi Arabistan'ın Putin'i olmayı deniyor." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan kaynaklı muhtemel bir tehdit nedeniyle Norveçli yetkililer tarafından evinden alınarak güvenli bir yere nakledildiği ortaya çıkan Filistinli aktivist El Bağdadi, Washington Post gazetesi için "Suudi Arabistan'ın tehditlerinin hedefindeydim. Bu nedenle bunu yazıyorum" başlıklı makale kaleme aldı.

Kendisi ile birlikte Kanadalı aktivist Ömer Abdülaziz ve adı açıklanmayan ABD'li bir aktivistin daha gözaltına alındığını belirten El Bağdadi, "Suudi Arabistan'ı eleştirmenin yanı sıra üçümüzün bir ortak noktası daha vardı: Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile birlikte çalışıyorduk. Ve muhtemelen tehditlerin ardındaki neden buydu." ifadesini kullandı.

El Bağdadi, "Arap Baharı"nın ortaya çıkmasının ardından Arap toplumlarında klasik basının baskılanması nedeniyle insanların sosyal medyaya yöneldiğini ancak Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 2015'te güçlenmesinin ardından Twitter'ın da baskı yöntemi olarak kullanıldığını anımsattı.

"Muhammed bin Selman, 'reformist' imajının ardına saklanıyor"

Cemal Kaşıkçı, kendisi ve Arabistan'dan tehdit alan diğer iki aktivistin Twitter'da ifade özgürlüğünün tekrar kazanılması için çalıştığını aktaran El Bağdadi, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos ile çalışmaya başladıktan sonra kendisine yönelik tehditlerin arttığını savundu.

El-Bağdadi, Kaşıkçı cinayetine gelen tepkilere rağmen Suudi rejiminin baskıcı politikalarını artırdığını vurgulayarak "Muhammed bin Selman, 'reformist' imajının ardına saklanıyor. Dünyayı kendisinin Suudi Arabistan'ın Atatürk'ü olduğuna inandıramayınca, Suudi Arabistan'ın Putin'i olmayı deniyor." ifadesini kullandı.

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Öte yandan Muhammed bin Selman'ın Putin'in aksine Batı'ya, özellikle de ABD'ye bağlılığını sürdürdüğünü kaydeden el Bağdadi, "Donald Trump yönetimi özellikle de Trump'ın damadı Jared Kushner, Muhammed bin Selman'ı hesap vermekten korumayı sürdürene kadar, veliaht prens suç işlemeye, karışıklığa yol açmaya, Orta Doğu ve ötesinde on yıllarca sürecek istikrarsızlık tohumları saçmaya devam edecek." uyarısında bulundu.

"Ortada bir jenerasyon savaşı var"

Orta Doğu'nun gürültülü bir geçiş sürecinde olduğuna değinen El Bağdadi makalesine şu değerlendirmeleri yaptı:

  • "Ortada bir jenerasyon savaşı var. Tüm dünyada özgürlüğün müttefikleri bize yardım etmek için çaba göstermeli. Benim ekibim ve benim için çalışmamız sürecek. Sadece Cemal Kaşıkçı'ya bağlılığımdan değil, aynı zamanda tarihi görev duygumdan dolayı bu çalışmayı sürdüreceğim. Muhammed bin Selman bizi hedef almayı öncelik edindiyse, bizim başarılı olduğumuzun göstergesidir."
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