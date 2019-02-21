Dünya Münbiçten Cerablusa bombalı araçla saldırı Yaralılar var
ORTADOĞU

Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı: Yaralılar var

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç'ten çıkan bombalı araç Cerablus'ta infilak ettirildi. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Menbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinin güneybatısındaki Gandura beldesinde bomba yüklü bir araç infilak etti.

Aracın, YPG/PKK işgalindeki Münbiç'ten çıktığı ve Cerablus ilçesinin ilk kontrol noktasında infilak ettirildiği öğrenildi.

Patlamada ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin ilçe merkezinde de akşam saatlerinde meydana gelen bomba yüklü araç saldırısında 1 sivil ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı.

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