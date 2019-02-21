Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı: Yaralılar var

Hayat

95 yaşındaki amcayı dövdüler

Düzce'de yaşayan 95 yaşındaki Mustafa Necati Erdem, yolda gördüğü gençlere selam verdi. Cevap vermeyen gençler, "Bir selam vermediniz" diye uyaran yaşlı adama hayatının şokunu yaşattı. Gençlerden biri "Sen kimsin, bana laf ediyorsun?" diyerek Erdem'i tokatladı.