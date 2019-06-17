Mursi'nin avukatı: Naaşın nereye götürüldüğünü bilmiyoruz

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Bakan Soylu: İstanbul'u geldiği noktadan başka noktaya çevirmeyelim

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul seçimlerine ilişkin "İstanbul'u geldiği noktadan başka noktaya çevirmeyelim. Size bugüne kadar yanlış yapmadık. Değerlerimize itimat etmeyenler, bizi aşağılayanlar ve küçük görenlere, bu büyük şehri, bu medeniyet başşehrini teslim etmeyelim" dedi.