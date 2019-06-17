Dünya Mursinin avukatı Naaşın nereye götürüldüğünü bilmiyoruz
ORTADOĞU

Mursi'nin avukatı: Naaşın nereye götürüldüğünü bilmiyoruz

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, Mursi'nin naaşının nereye götürüldüğüne dair bilgilerinin olmadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, Mursi'nin naaşının nereye götürüldüğüne dair bilgilerinin olmadığını belirtti.

Abdulmaksud, yaptığı açıklamada, "Mursi, mahkeme salonundan sedye ile taşındı, naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz." dedi.

Mursi'nin avukatı, ölüm sonrası prosedürleri takip ettiklerini dile getirdi.

Mısır yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi ise Mursi'nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Mahkeme salonunda vefat etti

  • Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve bugün kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etmişti.
  • Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.
  • Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mursi'nin vefatı darbecileri korkuttu
DÜNYA
Mursi'nin vefatı darbecileri korkuttu

Mursi için İstanbul ve Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılınacak
GÜNDEM
Mursi için İstanbul ve Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılınacak

Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız
DÜNYA
Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum

Muhammed Mursi zulüm altında şehit düştü
DÜNYA
Muhammed Mursi zulüm altında şehit düştü
Mursi zulüm altında şehit düştü

Mursi zulüm altında şehit düştü

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanıydı.
Şehidimiz...

"Şehidimiz..."

Mursi'nin vefat haberini alan Erdoğan'ın ilk sözleri...
Zulüm zindanlarına6 yıl dayanabildi

Zulüm zindanlarına
6 yıl dayanabildi

​İdam kıyafetleriyle yargılandı, yakınlarıyla görüştürülmedi.
Mursi'nin vefatı<br>darbecileri korkuttu

Mursi'nin vefatı
darbecileri korkuttu

​​​Darbeci Sisi yönetimi, acil durum ilan etti.
Tarihe geçen konuşması

Tarihe geçen konuşması

​Mursi, darbecilerin zulmü altında şehit düştü.
Naaşının <br>yeri bilinmiyor

Naaşının
yeri bilinmiyor

Mursi'nin avukatı Abdulmaksud'dan açıklama
Yalandan vazgeçemedi

Yalandan vazgeçemedi

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini savundu.
Allah'ın huzurunda buluşacağız

Allah'ın huzurunda buluşacağız

Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed'den ilk açıklama.

Dünyaya mesaj: <br>F-35'in yerine geçebilirim

Dünyaya mesaj:
F-35'in yerine geçebilirim

Milli uçağın atması muhtemel füze ABD'ye mesaj taşıyor.
Her soruda terledi!

Her soruda terledi!

Binali Yıldırım, CHP adayının yalanlarını saydı.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Diyarbakır'da 3 Haziran'da etkisiz hale getirilmişti, gri listede çıktı.
Bu hafta sonu açılıyor

Bu hafta sonu açılıyor

Ulaştırma Bakanı Turhan, müjdeli haberi verdi.
Okula başlama<br>yaşı değişiyor

Okula başlama
yaşı değişiyor

​AK Partili Muş'tan askerlik ve eğitime dair önemli açıklamalar.
Nefes kesen tatbikat

Nefes kesen tatbikat

​Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu.
Yardıma <br>Yıldırım koştu

Yardıma
Yıldırım koştu

Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ev alacaklara<br>güzel haber

Ev alacaklara
güzel haber

Ziraat Bankası Genel Müdürü detayları açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.