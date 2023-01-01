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Dünya

Musk Erdoğan'la görüşmesine neden oğlunu da götürdü? Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. Kurul öncesi Türkevi'nde diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir araya geldi. Musk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmesine kucağında X Æ A-XII Musk adındaki oğluyla gelmesi ise dikkat çekti. Musk'ın oğlunu görüşmeye getirme nedeni ise belli oldu.

Seren Som
17:42 . 18/09/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün New York’ta Türkevi’nde Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün New York’ta Türkevi’nde Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ı kabul etti.

ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'la olan samimi diyaloğuyla dünya gündemine oturdu.

Musk, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşen görüşmeye şarkıcı Grimes'tan olan oğlu "AE A-XII" ile katıldı.

Oğluna top hediye etti

Erdoğan Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonunun yanı sıra Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

Teknofest'e davet

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e de davet etti.

Oğlu X'i neden görüşmeye getirdi?

Samimi anlar dünyada gündem olurken Musk'ın görüşmeye neden oğlunu getirdiğinin arkasındaki sır perdesi de aralandı.

Geçtiğimiz günlerde Grimes'tan gizli bir çocuğu olduğu daha ortaya çıkan ve çocuklarının sayısı 11'e yükselen Musk'ın oğlu "AE A-XII"ı daha önce de satın aldığı Twitter'ın genel kurul toplantısına götürdüğü ortaya çıktı.

  • 2022 yılında yapılan bir toplantıda, adını şimdilerde X olarak değiştirdiği sosyal medya platformunun toplantısına götüren Musk'ın bu kararının arkasında yatan nedenleri ise çocuklarının annesi Grimes açıklamıştı.

Oğlunu veliahtı olarak görüyor

Musk'ın 2022 yılında verdiği bir röportajda, önemli bulduğu tüm görüşmelere oğlu "AE A-XII"ı götürdüğünü ve bunu "AE A-XII"ı "veliahtı" olarak gördüğü için yaptığını söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinden samimi görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk görüşmesinden samimi görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Musk, kabule oğluyla geldi. Basına kapalı kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı. Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti. Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.


#Elonh Musk
#Recep Tayyip Erdoğan
#Tesla
#Space X
#ABD
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