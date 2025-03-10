Musk'tan Ukrayna'ya aba altından sopa: Starlink'i kesersem tüm cephe çöker

28 Şubat günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yaşanan sert sözlü tartışmanın ardından Washington'ın Kiev'i hedef alan hamleleri ve açıklamalarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Zelenski'nin Beyaz Saray'da ülkesinin çıkarlarını korumak adına attığı adım cepheyi yakından etkileyen bir maliyete sebep oldu. ABD geçen hafta Ukrayna orusu ile 3 senedir sürdürüdüğü istihbarat paylaşımını askıya aldığını ilan etti. Buna karşın Ukrayna ordusunun cephedeki iletişimi sağlamasında önemli etkiye sahip Starlink uydu ağı bağlantısı hizmet vermeye devam ediyor. Ancak hafta içi Riyad'da yapılacak ABD-Ukrayna müzakereleri öncesi Trump'ın yakın müttefiki Elon Musk'tan bu hizmetin de sonlandırılabileceğine yönelik aba altından sopa göstern bir mesaj geldi. Kyiv Post gazetesinin haberine göre milyarder Elon Musk, Starlink uydu sisteminin Ukrayna ordusu için kritik öneme sahip olduğunu ve eğer kapatırsa Ukrayna'nın cephe hattının çökeceğini söyledi. X sosyal medya platformunda bir kullanıcının Ukrayna'da gerçek saldırganın Rusya olduğu paylaşımını alıntılayarak cevaplayan Musk, "Putin'e Ukrayna konusunda birebir fiziksel çatışmaya meydan okudum ve Starlink sistemim Ukrayna ordusunun omurgası. Eğer kapatırsam tüm cephe hattı çökerdi" ifadelerini kullandı.

KATLİAMDAN SIKILDIM, SAVAŞ BİTMELİ

"Ukrayna'nın kaçınılmaz olarak kaybedeceği bir çıkmazda yıllarca süren katliamdan bıktığını" da yazan Musk, "Durumu gerçekten önemseyen, düşünen ve anlayan herkes bu "kıyma makinesinin durmasını" istiyor değerlendirmesini paylaştı. Musk "En büyük 10 Ukraynalı oligarka, özellikle Monaco'da malikaneleri olanlara yaptırım uygulayın, savaş hemen duracaktır" ifadeleriyle tartışmaya yeni bir boyut ekledi.

POLONYALI BAKAN'A: SESSİZ OL, KÜÇÜK ADAM!

Elon Musk bu açıklamasına tepki göstererek alternatifler bulunabileceğini belirten Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’ye de "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink’in yerini hiçbir şey tutamaz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Time dergisinde yeralan habere göre özellikle istihbarat paylaşımının durmasının bedeli Ukrayna için ağır oldu. Beş üst düzey Batılı ve Ukraynalı yetkili dergiye yaptıkları açıklamada istihbaratın durmasıyla Rusya'nın kritik cephelerde ilerleme sağladığını ve çok sayıda Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini söyledi. Washington Post gazetesi ise Zelenski'nin Beyaz Saray'daki sert görüşme sonrası büyük sınav verdiği ve Ukraynalı liderin bir yandan Trump'ı yatıştırmaya çalışırken bir yandan içerideki desteğini korumaya çalıştığını vurguladı.

Avrupa'nın güvenliğine para harcamayalım

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki Elon Musk, NATO'yu ve Avrupa'yı da hedef almaya devam ediyor. Musk, bir kez daha X sosyal medya platformundan yaptığı alıntılarda ABD'nin NATO'dan çıkmasına destek verdi. Dün erken saatlerde bir sosyal medya kullanıcısının "(ABD) hemen şimdi NATO'dan çıkmalı" paylaşımını alıntılayan Musk, "Gerçekten ayrılmalıyız. Avrupa'nın savunması için Amarika'nın ödeme yapması anlamsız" ifadelerini kullandı. Musk'ın açıklaması son dönemde Trump yönetimi yetkililerinin Avrupa'nın savunmasını artık ABD'nin sağlamaması gerektiğine yönelik çıkışlarının son halkası oldu.







