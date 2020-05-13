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Dünya Müslüman olan Silvia Romanoya hakaretlerin ardı arkası kesilmiyor
AVRUPA

Müslüman olan Silvia Romano'ya hakaretlerin ardı arkası kesilmiyor

Kenya'da 1.5 yıl önce kaçırılmasının ardından geçen hafta sonu kurtarılarak İtalya'ya getirilen yardım çalışanı Silvia Romano Müslüman olması sebebiyle ağır hakaretlere maruz kalıyor. İtalya'da göçmen karşıtı Lig'in küstah milletvekili Kenya'da korsanların elinden kurtarılan yardım çalışanı için 'yeni terörist' dedi.

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Silvia Romano 2 yıl önce kaçırılmıştı.
Silvia Romano 2 yıl önce kaçırılmıştı.

İtalya'da Müslüman olan Silvia Romano'ya islamofobik saldırılar sürüyor.

İtalya'da göçmen karşıtı Lig'in milletvekili Kenya'da korsanların elinden kurarılan yardım çalışanı için 'yeni terörist' dedi

Kenya'da 1.5 yıl önce kaçırılmasının ardından geçen hafta sonu kurtarılarak İtalya'ya getirilen yardım çalışanı Silvia Romano, aşırı sağcı Lig partisinden bir milletvekili tarafından "yeni terörist" diye nitelendi.

Kenya'da çocuklara yardım amaçlı bir İtalyan dernek için çalışırken kaçırılan Romano'nun Somali'ye götürüldüğü ve El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü tarafından esir tutulduğu iddia ediliyordu.

Romano kurtarılmasının ardından geçen Pazar günü İtalya'ya döndüğünde esareti sırasında din değiştirerek Müslüman olduğu ortaya çıkmıştı. Romano'nun İslam dinine geçmesi ve kurtarılması için Eş Şebab'a fidye ödendiği iddiaları özellikle aşırı sağ kesimlerin tepkisini çekmişti.

BBC'nin haberine göre bugün de Temsilciler Meclisi genel kurul toplantısı sırasında söz alan aşırı sağcı Lig partisinden milletvekili Alessandro Pagano, Romano'yu "yeni terörist" diye tanımladı. Pagano, Romano'nun Pazar günü Roma Ciampino Havalimanı'nda Başbakan ve Dışişleri Bakanı tarafından karşılanmasını eleştirdi.

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