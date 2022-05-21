​Müslümanları koyun kızartmak için yağ stoklamakla suçlayan Leclerc özür diledi

Fransa’nın en büyük zincir mağazalarından Leclerc’in sahibi Michel-Edouard Leclerc’in bir televizyon kanalında Müslümanları hedef alan söylemlerine yönelik tepkiler sürerken, Michel-Edouard Leclerc özür diledi.

Michel-Edouard Leclerc kendi açıklamalarını “saçmalamak” olarak nitelendirdi ve Müslümanlardan özür dilediğini açıkladı.

Leclerc, Fransa’daki sıvı yağ kıtlığının sebebi olarak Müslümanları göstermiş, Müslümanları Ramazan Bayramı’nda koyun kızartmak için sıvı yağ stoklarını iddia etmişti.

Leclerc’in açıklamaları sonrası sosyal medyada ünlü işadamına yönelik sert tepkiler yükselirken, sahibi olduğu mağaza için de boykot çağrıları yapıldı.

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Fransa’nın güneyindeki Alpes bölgesinde yaşayan Bilal Soyak da iş adamına tepki göstererek, Leclerc mağazasının müşteri kartını iade etti. Soyak, Camia Haber’e yaptığı açıklamada, Michel-Edouard Leclerc’in Müslümanlara yönelik açıklamalarına tepki olarak böyle bir karar aldığını ifade etti.

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Leclerc özür diledi

Öte yandan yaşanan tepkiler sonrası perakadende devi Leclerc’in sahibi Michel-Edouard Leclerc, geri adım atarak Müslümanlardan özür diledi.

Leclerc, tekrar katıldığı televizyon programında daha önce kullandığı sözlerine açıklık getirmek istediğini söyledi. İş adamı, zaten sürekli yaftalanan Müslüman toplumu hakkında bazı kırıcı ifadeler kullandığını belirterek Müslümanlardan özür dilediğini belirtti.

Ünlü iş adamı, sözlerini düzelttiğini belirterek, “saçma sapan şeyler söylediğinizde geri adım atmayı bilmeniz gerekir.” ifadelerini kullandı.

Fransa’da Leclerc’in ülke genelinde 550 hipermarketi bulunuyor.

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