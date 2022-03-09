Müzakerelerin 4. turu Türkiye'deki Lavrov-Kuleba görüşmesinden sonra gerçekleşecek

Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta büyük yangın: 300 çadır kullanılmaz hale geldi

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı. Yangında bir Rohingyalı çocuk öldü, bazıları da hafif yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken, şu ana kadar 300 çadır ve küçük dükkan kullanılamaz hale geldi.