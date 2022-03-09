Müzakerelerin 4. turu Türkiye'deki Lavrov-Kuleba görüşmesinden sonra gerçekleşecek

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin Lavrov-Kuleba görüşmesinden beklentilerini sorması üzerine, "Dışişleri bakanlarının yapacağı görüşmeye gelirsek bu, müzakere sürecinin devamıdır, çok önemlidir. Olayların önünden gitmeyelim. Görüşmeyi bekleyelim" yanıtını verdi.
Peskov, müzakerelerin 4. turunun bu görüşmeden sonra gerçekleşeceğini ifade etti.
'ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti'
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın 'ABD için Ukrayna'daki krizin çözümü, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in stratejik yenilgi almasıdır' şeklindeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "ABD, Rusya'ya kesinlikle ekonomik savaş ilan etti ve bu savaşı yürütüyor. Evet, de-facto olarak durum bu"ifadelerini kullandı.