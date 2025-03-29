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Myanmar'da acı bilanço: Depremde ilk belirlemelere göre 694 kişi öldü

Myanmar'da acı bilanço: Depremde ilk belirlemelere göre 694 kişi öldü

07:1529/03/2025, Cumartesi
AA
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Depremlerde ilk belirlemelere göre 694 kişinin öldüğü, 1670'ten fazla kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.
Depremlerde ilk belirlemelere göre 694 kişinin öldüğü, 1670'ten fazla kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde ilk belirlemelere göre 694 kişinin hayatını kaybettiği, 1670 kişinin yaralandığı açıklandı.

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 694 kişinin öldüğü, 1670'ten fazla kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

#Myanmar
#Deprem
#Sagaing

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