Myanmar'da batmak üzere olan mülteci teknesinden 154 Arakanlı kurtarıldı

Ordudan yapılan açıklamaya göre, devlet yönetimindeki Petrol ve Gaz şirketine ait bir geminin Arakanlı mültecileri taşıyan teknede bir sorun olduğunu fark etmesi üzerine bölgeye yardım için iki tekne gönderildi.

Su alıp batmak üzere olan mülteci teknesindeki 48'i kadın 154 Arakanlı Müslüman, yapılan çalışmalarla kurtarıldı.

Öte yandan, bu hafta başında Andaman Denizi'nde mahsur kalan tekne ile mültecileri taşıyan bu teknenin aynı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Tayland donanma yetkilisi Pokkrong Monthatphalin, yaptığı açıklamada, Andaman Denizi'nde kayıp tekneye ulaşılamadığını aktardı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dün, Myanmar'ı deniz yoluyla terk ettikten sonra Andaman Denizi'nde mahsur kalan bir grup Arakanlı mültecinin acilen kurtarılması çağrısında bulunmuştu.

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Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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DÜNYA ABD Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işledikleri suçları soykırım olarak tanıdı

FOTOĞRAF 55 Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakanda sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustostan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda 150den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmardan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf nehri ya da deniz yoluyla Bangladeşe geçiyor. Arakanlı Müslümanlar, Bangladeşin Shah Porir Dwip yarımadasına geçmek için yerel balıkçılara kişi başı 36 dolar para ödüyor. Sabah ve akşam saatlerinde geçişler yoğunlaşırken, Bangladeş askerleri plaja mülteci bırakan gemileri kontrol altına almaya çalışıyor. Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor Arakanlı Müslümanların yaşam mücadelesi sürüyor Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 26 Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanlar Myanmardan kaçmaya devam ediyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi devam ediyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi devam ediyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi devam ediyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi devam ediyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi devam ediyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi devam ediyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi devam ediyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi devam ediyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi devam ediyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi devam ediyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi devam ediyor Arakanlı Müslümanların mücadelesi devam ediyor Binlerce Arakanlı Müslüman Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçıp zor şartlar altında Bangladeş sınırını geçmeye devam ediyor. Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 480 bin Arakanlı Müslüman ulaştı. Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 250 binden fazla çocuk olduğunu duyuran UNICEF, kamplarda, ailelerinden kopan çocuk sayısını bin 822 olarak tespit ettiğini açıklamıştı. BiP'te paylaş

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