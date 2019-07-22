Dünya Nahda Hareketinin lideri Gannuşi başkent Tunustan birinci sıra milletvekili adayı
AFRİKA

Nahda Hareketinin lideri Gannuşi başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı

Tunus'taki Nahda Hareketinin lideri Raşid el-Gannuşi, ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerine başkentten birinci sıra adayı olarak katılacak. Tunus'un ana aktörlerinden Nahda Hareketinin lideri Gannuşi, Arap Baharı sonrasında bugüne kadar herhangi bir kamu görevi almaktan kaçınmıştı. Tecrübeli siyasetçinin bu dönemde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ülke kamuoyunda merak konusu olmuştu.

Haber Merkezi AA
Raşid el-Gannuşi.
Raşid el-Gannuşi.

Tunus'ta Nahda Hareketinin lideri Raşid el-Gannuşi'nin başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı olacağı açıklandı.

  • Nahda Hareketinin hafta sonu gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından AA muhabirine konuşan Nahda Sözcüsü İmad el-Humeyri, partinin milletvekili aday listelerinin görüşülerek onaylandığını söyledi.

Humeyri, ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerinde Hareketin lideri Gannuşi'nin başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı olmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Yerel basında çıkan haberlerde, Gannuşi'nin milletvekili seçilmesinin ardından Meclis Başkanlığı için aday olabileceği ileri sürüldü.

Tunus'un ana aktörlerinden Nahda Hareketinin lideri Gannuşi, Arap Baharı sonrasında bugüne kadar herhangi bir kamu görevi almaktan kaçınmıştı. Tecrübeli siyasetçinin bu dönemde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ülke kamuoyunda merak konusu olmuştu.

Tunus'ta parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ise 17 Kasım'da düzenlenmesi planlanıyor.

Arap Baharı'nın ardından iktidarın seçim aracılığıyla değiştiği bir sisteme kavuşan Tunus halkı, devrimden sonra parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için üçüncü kez sandığa gidecek.

Kayaların arasında bulundu

Kayaların arasında bulundu

​Sağ olarak yakalanan terörist, itiraf etti.
Ortak üretim

Ortak üretim

​Türkiye ve Rusya arasında sanayiye yönelik ilişkiler büyüyor.
Trump yaptırım uygulamak istemiyor

Trump yaptırım uygulamak istemiyor

Çavuşoğlu: F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok.
Ek seferler konuldu

Ek seferler konuldu

​Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı hazırlığı.
Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

​Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristler bakın kim çıktı.
Yarın sefere çıkıyor

Yarın sefere çıkıyor

Türkiye ile Gürcistan arasında bir ilk gerçekleşecek.
İran'dan misilleme

İran'dan misilleme

İngiltere'de Acil Durum Kurulu bugün toplanıyor.
1 ton esrarı <br>TIR'la taşıyorlardı

1 ton esrarı
TIR'la taşıyorlardı

​Batman'da PKK'nın borular arasına sakladığı esrar ele geçirildi.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yerleştirme sonuçları MEB'in internet sitesinde.

Uyumadan <br>son bir kez

Uyumadan
son bir kez

​Uzmanlar, sosyal medya bağımlılığının en belirgin özelliğini açıkladı.

Tabelaları söküldü

Tabelaları söküldü

​Hamile kadının aracına saldıran baklavacılara şok.
Bu gece<br> indirim geliyor

Bu gece
indirim geliyor

Son olarak benzine 20 kuruş indirim gelmişti.
3 il için yeni uyarı

3 il için yeni uyarı

Meteoroloji'den Karadeniz'de yaşayanlara uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.