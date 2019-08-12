Namangan'da mezarlık protestosu

Özbekistan'ın ikinci büyük şehri Namangan'da mezarlık alanının küçültülmesine karşı biraraya gelen protestocular, mezarlık toprakları üzerine inşa edilen idari binanın temelini sökmeye çalıştılar, ancak olay mahalline derhal gelen kolluk kuvvetleri izin vermedi.

Dünya Bülteni'nin Centralasian.org'a dayandırdığı habere göre, Namangan bölgesindeki Namangan Şehri İçişleri Departmanı ve Devlet Güvenlik Servisi Ofisi (SSB) başkanları, insanları sakinleştirmeye çalıştı. Protestocular, yetkililerin üç mahalenin sakinleri tarafından çevre düzenlemesi yapılan mezarlık bölgesinde seralar ve tavuk kümesleri inşa etmeye karar vermelerinden mutsuz olduklarını açıkladı. Ancak insanların sabrını taşıran son damla geçen hafta mezarlıkta idari bir bina için garaj inşaatının başlayacağının duyulması oldu.

Protestocularla bir araya gelen şehir polis departmanı başkanı, inşaatı askıya alma emri verdi ve insanlara konuyu dikkatle inceleyeceklerine söz verdi.

Yerel mezarlığın yakınında Fayzobod Caddesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Muhammadamin Rajabboev, tarım firması tarafından toplantı tutanaklarına mezarlıkta 8,5 hektarlık bir alan tahsis etme kararını verdiğini söyledi.

"6 Mart 1994 tarihinde, Izhodkor tarım firması bu arazinin mezarlık için bize tahsis edilmesine karar verdi. Elimde tüm belgeler var. Sonra yerel halk kendi parasıyla, mezarlığın etrafına beton ve tuğla duvarlar inşa etti. Ancak 2017 yılında, mahallerimiz kente eklendiğinde, mezarlığın toprakları 2,5 hektara düşürüldü. Bir tavuk çiftliği, seralar, depo odaları ve başka bir şey inşa ettiler. Ve dünden önceki gün, bazı girişimcilerin mezarlıkta nasıl bir temel oluşturmaya başladığını görünce insanlar bir gösteri yürüyüşüne gitmeye karar verdiler " dedi.

Yerel mezarlık, üç mahallede yaşayanlar için tahsis edilmişti.

Mahalle sakinlerinden Muhammadamin Rajabboyev gazetecilerle yaptığı söyleşide, "Bir mezarlık yaklaşık 30 bin kişiye yöneliktir. Mezarlık taşarsa, bizi nereye gömerler? Mahallemizdan 40 kilometre uzakta başka bir mezarlık var. Fakat neden insanlar sevdiklerini mezarda ziyaret etmek için o kadar ileri gitmeli?" dedi.

Gösteriye katılanlar, Namangan yetkililerine mezarlığı yerel sakinlere iade etme talebinde bulundular.

Gulobod mahallesi sakini Abdumalik Ergashev. "Mezarlığımızı bize geri vermelerini istiyoruz. Polis şefi protestoculardan dağılmasını isteyerek, sorunumuzu olumlu bir şekilde çözeceğine dair söz verdi. Peki o sırada belediye başkanı ve vekili nerede? Atalarımızın gömüldüğü toprakları satan, halkın gazabından korkan bu belediye başkanı, protestocularun karşısına çıkmaya cesaret edemedi ve onlara polis gönderdi " dedi.

Girişimcilere tahsis edilecek

Namangan şehir yönetiminin temsilcisine göre, “2017'de, Gulobod mahallesi şehre eklendiğinde, kadastro belgeleri, yerel mezarlığın toplam alanının 2,5 hektar olduğunu belirtti” .

Yetkili, mezarlıktaki arazinin yasal olarak yerel girişimcilere tahsis edildiğini sözlerine ekledi.

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Namangan şehir yönetiminin temsilcisi, "Yasaya göre, mezarlığa bitişik bir bölgede binalar inşa etmek imkansız. Mezarlığa bitişik olan yerlerde mezarlıklar büyükse, o zaman 300 metrelik bir mesafe bırakılması gerekiyor." dedi .

Bu normlar, 4 Nisan 2011 tarihinde kabul edilen Özbekistan’ın "Gömü ve cenaze işleri" yasasında belirtilmiştir.

Gösteriden sonra, Namangan kentinin belediye başkanı “protestocuların tüm taleplerinin olumlu olarak değerlendirileceğini” söyledi.