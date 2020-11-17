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Dünya NASA duyurdu Uzaya günübirlik ziyaret 174 bin lira
AMERİKA AKTÜEL

NASA duyurdu: Uzaya günübirlik ziyaret 174 bin lira

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), gerçekleştirdiği toplantıda, uzay seyahatlerinin başlayacağını, günlük ziyaretin 11 bin 250 (yaklaşık 87 bin lira) ile 22 bin 500 dolar (yaklaşık 174 bin lira) arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda özel sektör astronotlarının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gitmesine izin vereceğini ifade etti. Eğitimden geçmiş uzay turistlerinin, resmi isminin ‘özel sektör astronotları programı’ olacağı belirtildi. NASA'nın Finans Direktörü Jeff DeWitt yaptığı açıklamada uzay istasyonundaki potansiyel iş fırsatlarına değinerek "Bu fırsatları daha önce hiç yapmadığımız şekilde pazarlıyoruz" dedi.

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Uzay istasyonu için fiyat listesi yayınlandı

NASA, özel sektör için ayrıca ISS'de gerçekleşecek ticari üretim ve pazarlama faaliyetlerine izin vereceğini ifade ederek, ISS için bir fiyat listesi yayınladı. İstasyonun yıllık kaynaklarının (astronotların zamanı ve kargo dahil) yüzde beşini ticari kullanım için ayrılacağı ifade edildi. Uzay ziyaretinin günlük 11 bin 250 ile 22 bin 500 dolar olacağı açıklandı.

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