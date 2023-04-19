NASA'nın hizmet dışı kalan uydusu Dünya'ya düşebilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), galaksiler arası uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden yeni bir kara delik keşfedildiğini duyurdu. “Görünmez bir canavar” olarak nitelendirilen kara deliğin 20 milyon güneş ağırlığında olduğu vurgulandı.