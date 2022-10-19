Dünya Nasır Kenani AB yaptırımlarını kınadı
ORTADOĞU

Nasır Kenani AB yaptırımlarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yeni AB yaptırımlarını uluslararası hukukun ihlali ve İran'ın içişlerine müdahalenin açık bir örneği olarak eleştirdi.

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Haber Merkezi Diğer
​Nasır Kenani AB yaptırımlarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden tepki

Tasnim'e göre Kanaani, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin kararını önyargılı bir yaklaşımın devam ettiğinin ve insan haklarının siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç olarak kullanılmasının bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Yemen Haber Ajansı'nın haberine göre, İranlı kişi ve kurumlara yöneltilen suçlamaları reddeden Kenani, "Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bugünkü eylemine cevaben, yakında ilgili Avrupalı kişi ve kurumlara karşı karşılıklı yaptırımlar uygulanacağını ve ilan edileceğini" sözlerine ekledi.

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