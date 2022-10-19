​Nasır Kenani AB yaptırımlarını kınadı

Tasnim'e göre Kanaani, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin kararını önyargılı bir yaklaşımın devam ettiğinin ve insan haklarının siyasi hedeflere ulaşmak için bir araç olarak kullanılmasının bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Yemen Haber Ajansı'nın haberine göre, İranlı kişi ve kurumlara yöneltilen suçlamaları reddeden Kenani, "Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bugünkü eylemine cevaben, yakında ilgili Avrupalı kişi ve kurumlara karşı karşılıklı yaptırımlar uygulanacağını ve ilan edileceğini" sözlerine ekledi.

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