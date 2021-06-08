Dünya NATO Bosna kasabı Mladic hakkındaki müebbet kararından memnun
AVRUPA

NATO 'Bosna kasabı' Mladic hakkındaki müebbet kararından memnun

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
NATO Bosna kasabı Mladic hakkındaki müebbet kararından memnun
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasının ardından yaptığı açıklamada, "Mladic'in 1995'te Srebrenitsa'da binlerce Bosnalı erkek ve gencin öldürülmesi dahil olmak üzere sivillere yönelik acımasız suçlardan sorumlu tutulması doğrudur." ifadesini kullandı.

NATO'nin 1990'larda Balkanlar'da iki etnik savaşın sonlandırılmasında ve Avrupa tarihinde karanlık ve utanç dolu bir bölümün kapatılmasında rol oynadığını kaydeden Stoltenberg, "Bölge, ittifakımız için stratejik olarak önem taşımaya devam etmektedir. Barış ve uzlaşıyı destekleyerek Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Kasabı Mladic!
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Bosna Kasabı Mladic!
Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosna'daki savaş sırasında Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Ratko Mladic hakkındaki kararını bugün açıklayacak. "Bosna kasabı" olarak da anılan Mladic, 1995'te Sırp güçlerince 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı da dahil 11 suçtan yargılanıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Bosnalı Sırpların eski lideri Mladic'in müebbet hapis cezasını bugün onamıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan 78 yaşındaki Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulmuştu.

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı. Mladic, 2017'de hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararına itiraz etmişti.

Bosna kasabı Ratko Mladiç'e ömür boyu hapse onama
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Bosna kasabı Ratko Mladiç'e ömür boyu hapse onama
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