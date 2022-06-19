Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg acı gerçeği hatırlattı Ukraynadaki savaş yıllarca sürebilir
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg acı gerçeği hatırlattı: Ukrayna'daki savaş yıllarca sürebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürebileceğini belirtti. Stoltenberg, "Savaşın ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Ukrayna'daki savaşın yıllar sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg acı gerçeği hatırlattı: Ukraynadaki savaş yıllarca sürebilir
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Savaşın ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Ukrayna'daki savaşın yıllar sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeleri gerektiğini belirten Stoltenberg, "Maliyetler yüksek olsa bile, sadece askeri destek için değil, aynı zamanda artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle Ukrayna desteklenmeli. Ancak bu Ukraynalıların her gün birçok canla ödemek zorunda oldukları bedelle karşılaştırılamaz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bu savaştan 2008'de Gürcistan ve 2014'te Kırım'ın işgalinden sonra yaptığı gibi devam edebileceğini anlarsa, o zaman çok daha yüksek bir bedel öderiz." ifadelerini kullandı.

Zelenski'den net mesaj: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz
DÜNYA
Zelenski'den net mesaj: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz

Stoltenberg, Ukrayna'ya verilecek daha modern silahların, büyük kısmı Rus işgali altında bulunan Donbas'ın geri alınması ihtimalini artıracağını vurguladı.

NATO'nun Ukrayna'yı kendini savunması için desteklemeye devam edeceğini ancak çatışmanın bir parçası olmadığını hatırlatan Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Ülkeye yardım ediyoruz ama Ukrayna'ya NATO askeri göndermeyeceğiz. NATO komutasındaki 40 bin askerle kendi savunmamızı güçlendirdik. İttifak topraklarını karada, denizde ve havada güvence altına alıyoruz. Bu, Moskova'ya, hazırlığımız konusunda yanlış anlaşılma olmaması için açık bir mesajdır."

"Türkiye, Avrupa, Rusya, Irak ve Suriye arasında stratejik öneme sahip önemli bir NATO ülkesidir"

NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin endişelerinin hatırlatılması üzerine "Üyelik başvuruları, yakalamamız gereken tarihi bir andır. Katılım sadece Finlandiya ve İsveç'i değil, hepimizi güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO ülkeleri, İsveç, Finlandiya ve AB'nin, PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırdığını anımsattı.

"Türkiye, Avrupa, Rusya, Irak ve Suriye konusunda stratejik öneme sahip önemli bir NATO ülkesidir." diyen Stoltenberg, hiçbir NATO ülkesinin terörden Türkiye kadar zarar görmediğini vurgulayarak, bu nedenle Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldıklarını ve bunları gidermek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.

Rus sunucu Kiev'de bir araya gelen liderlerle alay etti: Orada bombalanmalılar
DÜNYA
Rus sunucu Kiev'de bir araya gelen liderlerle alay etti: Orada bombalanmalılar

Putin'den ABD'ye suçlama: Diğer ülkelere sömürgeleri gibi davranıyor
DÜNYA
Putin'den ABD'ye suçlama: Diğer ülkelere sömürgeleri gibi davranıyor
HSK yaz kararnamesini tamamladı

HSK yaz kararnamesini tamamladı

​5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Kavga etmek için gelmedik

'Kavga etmek için gelmedik'

​LGBT gösterilerine karşı çıkan gençlerden açıklama geldi.
İBB kitapçısında rezil satırlar: Çocuk tacizinin anlatıldığı kitabı çocuklara satıyorlar

​Artık kimse dokunamayacak.

YSK cevap anahtarı yayımlandı

YSK cevap anahtarı yayımlandı

​Adaylar yanıtlarını ÖSYM'nin sitesinden kontrol edebilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.