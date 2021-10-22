Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İlk defa Yapay Zeka Stratejileri üzerinde anlaştık
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İlk defa Yapay Zeka Stratejileri üzerinde anlaştık

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından basına açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin bugün NATO İnovasyon Fonu oluşturmak için anlaşma imzaladığını belirtti.

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Haber Merkezi DHA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İlk defa Yapay Zeka Stratejileri üzerinde anlaştık
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

Genel Sekreter, NATO İnovasyon Fonu kapsamında NATO ülkelerindeki mucitlere 1 milyar Euro yatırım yapılmasını beklediğini belirtti. Stoltenberg ayrıca “NATO İnovasyon Fonu, daha büyük bir resmin bir parçasıdır.

  • Beraberinde NATO, Kuzey Atlantik için “DIANA” dediğimiz bir Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı inşa ediyor. DIANA'nın bir parçası olarak Müttefikler, güvenliğimiz için sivil yeniliklerden daha iyi yararlanmak amacıyla İttifak genelinde bir teknoloji test merkezleri ve hızlandırıcı siteler ağı sağlamaya kararlıdır” dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA

Genel Sekreter ayrıca bakanlar toplantısında önemli bir karar alındığını belirterek müttefik ülkelerin ilk defa ‘yapay zeka stratejileri’ üzerinde anlaştığını ifade etti. Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ve İsveç ile görüşmeler yapıldığını açıklayan Stoltenberg “NATO-AB işbirliği şimdiden görülmemiş seviyelere ulaştı. Siber uzayda, gerçek zamanlı olarak tehditler ve güvenlik açıkları hakkında bilgi alışverişi yapıyoruz. Ege Denizi'nde deniz misyonumuz, Türkiye ile yaptıkları anlaşmayı uygulamak için AB ile birlikte çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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