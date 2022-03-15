Dünya Nato Genel Sekreteri Stoltenberg NATOnun bütünlüğünü koruyacağız
AVRUPA

Nato Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO'nun bütünlüğünü koruyacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Rusya'nın, Polonya sınırına çok yakın bir bölgeye attığı füze ile ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Bir müttefiğe saldırı tüm NATO üyelerine saldırı sayılır. Daha geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapacağız" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Nato Genel Sekreteri Stoltenberg: NATOnun bütünlüğünü koruyacağız
Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Rusya'nın, Polonya sınırına çok yakın bir bölgeye attığı füze ile ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Bir müttefiğe saldırı tüm NATO üyelerine saldırı sayılır. Daha geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapacağız. NATO'nun bütünlüğünü koruyacağız" dedi.

ÇİN DE İŞGALİ KINAMALI

Stoltenberg ayrıca "Çin de Rusya işgalini kınamalı" dedi.

Karabağ'da bulunan Rus barış gücü askerleri arasında yumruklu kavga
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Ukrayna'nın Harkiv şehrinde binalar harabeye döndü
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