Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya Ukraynayı işgal etmek için mazeret arıyor
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya Ukrayna'yı işgal etmek için mazeret arıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova-Kiev arasındaki gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, gerilimi düşürmek adına anlamlı bir adım atılmadığını belirterek, "Rusya saldırmaya bahane arıyor, geri çekilme çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya Ukraynayı işgal etmek için mazeret arıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Rusya'nın daha önce Ukrayna'ya da saldırmış olması ve Ukrayna içerisinde pek çok istihbarat yetkilileri olması bizi kaygılandırıyor.

Müttefikler olarak Ukrayna'yı destekliyoruz. Buradaki ana mesaj başından beri aynı. NATO müttefikleri geçen son bahar ayında askeri sevkiyat ile ilgili çalışmalara başladıklarında burada yüz bini, aşan bir asker sayısı olacağını ön görmüşlerdi.

Rusya büyük bir yığınak yapıyor

Rusya büyük bir yığınak yapıyor. Uzun yıllardır gördüğümüz kadarıyla Avrupa'da güvenlik ortamı vahimleşşti.

Doğu kanadını güçlendiriyoruz. Doğu Avrupa'da muharebe gruplarını artırmaya devam edeceğiz.

Rusya'nın bu agresif tutumuna rağmen biz diyalog çağrımızı yineliyoruz. Çünkü biz diplomasiye inanıyoruz. Gürcistan ve Ukrayna Savunma Bakanları ile konuştuk. Müttefikler bu iki ülkeye desteği yineledi.

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